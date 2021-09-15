人民网“领导留言板”截图。

人民网北京9月15日电 （黄盛）日前，有网友在人民网“领导留言板”上留言建议，降低股票交易过程中的各项目费用，建立更加完善合理的制度，严厉打击恶意操纵股市和扰乱市场的行为，让市场经济运作更加健康平稳。

对此，证监会回应表示，近年来证监会不断推动沪深交易所和中国结算出台多项降费措施，降低了企业和投资者成本，进一步激发了市场活力。仅2021年上半年，沪深两所及中国结算完成各类降费4000余万元；大力推动和支持证券基金经营机构提升金融科技水平，在依法合规的基础上，更多利用线上方式提升服务效率、降低服务成本，并将降本增效成果更多惠及客户。

据悉，为维护资本市场“三公”秩序，更好保护投资者合法权益，证监会坚决落实“零容忍”的要求，严查快办市场高度关注的重大信息披露违法、操纵市场及内幕交易等案件。2020年，共启动调查案件353件，新增立案案件282件，办结立案案件344件；推动完善打击证券市场违法活动的法律制度，全面贯彻落实新《证券法》《刑法修正案（十一）》及相关司法解释, 完善配套制度规则。

证监会表示，下一步将会同公安、司法等部门，进一步完善具有中国特色的证券执法司法体制，切实提高证券违法成本，有效保护投资者合法权益，全力维护资本市场平稳健康发展。

(责编：王仁宏、高雷)