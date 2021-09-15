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华为智慧办公新品MateBook发布

2021年09月15日10:45 | 来源：新华网
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原标题：移动办公时代，华为智慧办公新品MateBook发布

　　在PC行业，华为洞悉使用者用机习惯及行业发展趋势、持续引领PC智慧创新，让消费者对笔记本电脑的认知有了全新升级。9月13日，华为正式发布包括MateBook 13s、MateBook 14s在内的十款智慧办公新品。

　　在移动办公场景下，华为用智慧笔记本，通过软硬件协同能力，带给消费者生态融合新体验。如今，作为全场景战略的重要一环，华为在智慧办公场景，用智慧办公全家桶，通过设备协同、生态融合能力，服务消费者，用连接，消除办公不自由。针对消费者办公痛点，从生产力工具能力提升给出解决方案。

　　此次，新品华为MateBook 13s、MateBook 14s在智慧能力上再次进阶，作为兼容丰富移动App的笔记本产品，除了原本的多屏协同等、与耳机互联等丰富互联能力，在笔记本电脑里就可以使用手机app，加之触控屏幕，延续手机操作习惯，轻松自如使用。甚至一些新闻、视频app还能实现平行视界，优化使用体验。华为，在办公场景，以PC作为入口，开启万物互联大门。

　　以往采用Windows系统的PC、与采用Android系统的智能手机/平板设备，长期处于系统生态与应用服务的割裂状态。PC的应用生态大部分是以“重型化”生产力应用为主，而手机更多聚焦在“轻量化”的娱乐消费内容。这一“重”一“轻”贯穿着我们大部分的学习、生活、工作。人们往往需要在不同设备频繁切换，才能满足日常工作生活所需。华为致力于打造一个PC应用、移动App融合为一的生态，让每一位用户不受局限，可以心无旁骛地工作、创作、学习。丰富移动App的引入，在加速发挥笔记本生产力的同时，也能满足用户的交流、娱乐、学习等需求。

　　全新华为MateBook 13s、MateBook 14s作为华为MateBook数字系列的性能轻薄本，在Windows系统中实现了对丰富移动App的兼容，搭载了第11代酷睿标压处理器，拥有3:2生产力2.5K触控屏，并且带来了四扬声器，锐薄长续航、鲨鱼鳍散热系统以及智慧语音、静谧空间通话技术等再度升级的智慧化功能。

　　华为认为，设备协同和生态融合是智慧办公的核心能力，让设备的连接与操作实现协同、让系统与应用的生态实现融合，体验一致，才能让人从复杂的操作和低效的学习中解放出来，从而最大释放创造力和沟通力。

　　此外，华为旗舰一体机MateStation X及搭载鸿蒙操作系统的激光打印机华为PixLab X1，也是此次华为发布会亮相的重磅产品。无论是智慧互联的一体机还是拥有鸿蒙能力的打印机，将会与MateBook系列新品一起带来全新智慧办公体验。

(责编：曹淼、李源)

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