由于新冠肺炎疫情的影响，中小企业面临着包括如资金链承压等问题在内的短期生存危机……对于很多掌握核心技术和生产经营数据的企业，在申请银行贷款时，会因缺乏抵押物而陷入融资难困境。

如何有效利用数据资源发挥数据核心要素资源的资产属性，为企业发展及时输入金融血液，已成为众多企业关注的焦点。日前，杭州诞生了全国首批基于区块链的数据知识产权资产质押贷款，融资金额分别为500万元、100万元。

推进会现场。受访者供图

9月9日， 由浙江省市场监督管理局、浙江银保监局、浙江省发改委共同主办的浙江省知识产权金融服务“入园惠企”行动（2021-2023年）现场推进会在杭州高新区（滨江）智慧E谷举行。会上，由浙江省知识产权研究与服务中心搭建的“浙江省知识产权区块链公共存证平台”授牌上线，并举行了全国首单数据知识产权质押融资签约仪式。该平台将服务于浙江省企业的数据资产的存证和相关监管工作，杭州趣链科技有限公司支撑了平台的技术开发以及区块链底座能力。浙江省市场监管局一级巡视员陈振华、浙江省银保监局副局长王军出席会议并讲话。

会上，杭州高新区（滨江）管委会副主任、副区长陈健介绍了杭州高新区(滨江)知识产权高质量发展状况。他表示，杭州高新区（滨江）一直以“高”和“新”定位园区发展，多措并举积极推进国家级高新区和国家级知识产权示范区建设。今年以来，园区以数字化改革为驱动，进一步完善以知识产权为核心的产业链、创新链和服务链，设立了中国物联网产业知识产权运营平台，加速实现知识产权的资本价值，全面推进知识产权金融工作，并将创造性地开展数据知识产权质押，解决数据存证和质押问题。

据了解，高新区(滨江)又是数字经济第一区，拥有丰富的数据资源。基于浙江省知识产权区块链公共存证平台，可以用于各类知识产权权利和权益存证，原创设计、数据资产、商业秘密等存证接口。据趣链科技相关负责人介绍，该公司利用领先的区块链自研技术确保达到企业存证准入规范化、数据安全流转等要求，以数据资产存证为例，平台对企业存证数据资产颁发浙江省知识产权区块链公共存证平台数据资产存证证书，助其完成相应的数据资产价值转化。

据介绍，近年来，高新区（滨江）围绕服务创新，凝聚政府、金融机构、服务机构及企业的力量，通过“强政策、聚资源、建平台、优服务”等一系列举措，全方位推进知识产权质押工作，帮助企业解决融资难、融资贵问题，知识产权质押登记量从2016年的15件增加至2020年的150件，质押金额由269万元增加至24.73亿元，增长近919倍。知识产权质押融资给企业带来了“真金白银”，缓解了企业资金的“燃眉之急”。据悉，数据质押作为杭州高新区（滨江）今年探索开展的一项新的知识产权金融服务，通过对接银行、担保机构、数据公司等多方主体，利用大数据、区块链等技术手段，采集企业生产、经营链上的各类数据，由区块链存证平台发放存证证书，将数据转变成可量化的数字资产。并通过进一步金融创新，获得银行质押贷款释放其内在价值，为探索解决数据资产价值实现提供了先行经验。

(责编：董童、李源)