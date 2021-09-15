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人民银行：二季度末金融业机构总资产371.26万亿元 同比增长9.1%

2021年09月15日15:11 | 来源：人民网
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人民网北京9月15日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，2021年二季度末，我国金融业机构总资产为371.26万亿元，同比增长9.1%。

初步统计，2021年二季度末，我国金融业机构总资产为371.26万亿元，其中，银行业机构总资产为336万亿元，同比增长8.6%；证券业机构总资产为11.27万亿元，同比增长24.6%；保险业机构总资产为23.99万亿元，同比增长9.2%。

金融业机构负债为337.63万亿元，同比增长8.9%，其中，银行业机构负债为307.96万亿元，同比增长8.5%；证券业机构负债为8.51万亿元，同比增长27.8%；保险业机构负债为21.16万亿元，同比增长9%。

梳理发现，2021年一季度末，我国金融业机构总资产为364.62万亿元，同比增长9.5%，其中，银行业机构总资产为329.58万亿元，同比增长9%；证券业机构总资产为10.78万亿元，同比增长22.1%；保险业机构总资产为24.26万亿元，同比增长11.7%。

金融业机构负债为331.6万亿元，同比增长9.6%，其中，银行业机构负债为301.99万亿元，同比增长9.1%；证券业机构负债为8.08万亿元，同比增长25.1%；保险业机构负债为21.53万亿元，同比增长12%。

(责编：罗知之、吕骞)

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