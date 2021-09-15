人民网北京9月15日电 （记者孙阳）作为国际通行的经贸投资纠纷重要解决途径，仲裁在处理国际商事纠纷、优化国际营商环境、推进国际法治建设中起着重要作用。随着我国全方位对外开放的不断推进，中国仲裁事业也在以更加积极开放的姿态融入世界经济发展。9月14日，以“新时代国际争端解决的合作与发展”为主题的2021中国仲裁高峰论坛暨第二届“一带一路”仲裁机构高端论坛在北京举办。

自1995年9月1日《中华人民共和国仲裁法》施行，我国已设立270多家仲裁机构，累计办理仲裁案件400余万件，涉案标的额超过5万亿元，案件当事人涉及100多个国家和地区，解决的纠纷涵盖了经济社会发展众多领域。

司法部副部长熊选国在论坛上表示，仲裁是优化营商环境、推动“一带一路”更加开放包容、普惠共赢的重要方式。就涉外仲裁法律服务水平的提升，他提出树立中国仲裁品牌、创新仲裁人才培养机制、深化仲裁国际交流等三点建议。

中国国际贸易促进委员会下设的中国国际经济贸易仲裁委员会（简称贸仲委），作为中国最早设立的常设仲裁机构，成立65年来审理国内外仲裁案件近5万件，仲裁裁决在世界范围得到承认和执行，以独立、公正、高效的服务提升了中国仲裁公信力。

中国国际贸易促进会会长高燕在致辞中称，当前，百年变局和世纪疫情交织叠加，面向未来，中国仲裁要与全球同仁一道，推动国际仲裁的更广泛运用和高质量发展，在维护国际经贸秩序和全球治理体系变革中发挥更为重要的作用。

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