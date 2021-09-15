人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

2021中国仲裁高峰论坛在北京举办

2021年09月15日18:22 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月15日电 （记者孙阳）作为国际通行的经贸投资纠纷重要解决途径，仲裁在处理国际商事纠纷、优化国际营商环境、推进国际法治建设中起着重要作用。随着我国全方位对外开放的不断推进，中国仲裁事业也在以更加积极开放的姿态融入世界经济发展。9月14日，以“新时代国际争端解决的合作与发展”为主题的2021中国仲裁高峰论坛暨第二届“一带一路”仲裁机构高端论坛在北京举办。

自1995年9月1日《中华人民共和国仲裁法》施行，我国已设立270多家仲裁机构，累计办理仲裁案件400余万件，涉案标的额超过5万亿元，案件当事人涉及100多个国家和地区，解决的纠纷涵盖了经济社会发展众多领域。

司法部副部长熊选国在论坛上表示，仲裁是优化营商环境、推动“一带一路”更加开放包容、普惠共赢的重要方式。就涉外仲裁法律服务水平的提升，他提出树立中国仲裁品牌、创新仲裁人才培养机制、深化仲裁国际交流等三点建议。

中国国际贸易促进委员会下设的中国国际经济贸易仲裁委员会（简称贸仲委），作为中国最早设立的常设仲裁机构，成立65年来审理国内外仲裁案件近5万件，仲裁裁决在世界范围得到承认和执行，以独立、公正、高效的服务提升了中国仲裁公信力。

中国国际贸易促进会会长高燕在致辞中称，当前，百年变局和世纪疫情交织叠加，面向未来，中国仲裁要与全球同仁一道，推动国际仲裁的更广泛运用和高质量发展，在维护国际经贸秩序和全球治理体系变革中发挥更为重要的作用。

(责编：杨虞波罗、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
2021中国仲裁高峰论坛在北京举办
　　人民网北京9月15日电 （记者孙阳）作为国际通行的经贸投资纠纷重要解决途径，仲裁在处理国际商事纠纷、优化国际营商环境、推进国际法治建设中起着重要作用。随着我国全方位对外开放的不断推进，中国仲裁事业也在以更加积极开放的姿态融入世界经济发展。…
紧抓改革发展机遇，打造北京金融改革开放新高地
　　
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部