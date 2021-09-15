王海滨

西门子（中国）有限公司执行副总裁、西门子大中华区数字化工业集团总经理王海滨。资料图

数字化正以其看得见、摸得着的切实价值和巨大成就成为助推中国数字经济持续快速增长的重要引擎。一方面，数字化与前沿技术的融合创新，将为企业节能减排，实现“双碳”目标提供根本动能；另一方面，从传统制造业，到更广阔的行业领域，数字化的价值正形成商业裂变，赋能千行百业加速迈向灵活、高效、高质量、可持续发展，释放经济发展新活力。

中国数字化进程已进入全面深化阶段

2010年开始，汽车零部件制造商中信戴卡与西门子合作，从此迈出了数字化转型的坚实步伐。从最初的单机数字化尝试，到美国、中国两座数字化工厂的完整交付，依托西门子数字化企业平台，中信戴卡实现了数字化企业价值链的全集成。2020年，双方开始在工业AI等领域展开探索，以期挖掘前沿技术在工业场景中的应用潜力。

早在2016年，中粮长城位于山东烟台的葡萄酒酿造工厂就基于西门子制造执行系统（MES）构建了葡萄酒全产业链信息化系统管理平台，让生产更加智能高效，并实现了从田园到餐桌的数字化全覆盖。未来，中粮长城将以位于河北沙城的葡萄酒酿造工厂为试点，逐步部署西门子为食品饮料行业定制的智能物联网解决方案。

数字化当然不只是大企业的专利。近年来，西门子与广东中山、四川成都、浙江台州等地政府合作建立创新与赋能中心，整合资源，服务地方产业集群，尤其是当地特色工业镇的中小企业。我们希望将这样的模式在更多的城市进行推广，从而让更多企业享受到数字化的红利。

更令人惊喜的是，在践行数字化的征程中，我们不仅感受到数字化为传统制造领域持续输出的切实价值，也看到其已突破固有“圈层”，在更广阔的行业领域释放能量。以餐饮行业为例。目前，已有多家餐饮企业在应用了西门子数字化解决方案后，实现了供应链体系与门店运营模式的重构以及门店高效全自动封闭式操作，在减少人工成本的同时，做到菜品全流程可追溯，大幅提升其管理水平、菜品质量、运营效率和盈利能力。

数据激发数字化的巨大潜能

伴随中国数字化进程的持续深入，西门子始终在探索如何通过自身的创新科技和数字化能力为中国企业劈波斩浪的前行注入新动力。今天，西门子以数字化企业解决方案及人工智能、大数据、云计算、边缘计算等前沿技术，帮助中国企业有效释放数据的巨大潜能，打破不同领域间的传统壁垒，并创造出可持续和灵活生产的全新机遇。

西门子人工智能+边缘计算，助力广汽乘用车宜昌工厂在焊接质量方面精益求精。

借助西门子基于工业大数据分析的预测性维护软件 SiePA，华润水泥位于广西田阳生产基地中的数据得以被充分挖掘并利用。在人工智能技术的支持下，SiePA系统中的设备运行状态预测预警模块与智能排查诊断模块“双管齐下”，不仅能够预测工厂运营中的潜在故障风险，还能帮助工作人员诊断故障原因并指导其进行维修维护，从而有效控制风险、降本增效。

出于对质量的极致追求，广汽乘用车将西门子独特的工业人工智能软件应用于车间核心工站，实现了生产过程中的焊接质量预测。未来，广汽乘用车将继续发挥人工智能的优势，在焊接工站核心系统预测性维护和涂装车间工艺优化等方面与西门子携手共创。

科技创新驱动环境效益和经济效益的双赢

凡益之道，与时偕行。人类进入工业文明时代以来，在取得丰硕物质财富的同时，生态失衡、气候变化、自然资源短缺等问题也相伴而生，全球环境治理已经成为这个时代的新命题。这也激发了我们对于如何开创一条兼具环境效益、经济效益和社会效益发展路径的深入思考，而以数字化技术为代表的科技创新正是解锁这一难题的黄金钥匙。

西门子与太古可口可乐价值共创的MIS系统将被推广至太古可口可乐中国内地18家工厂、近100条生产线中。

携手西门子，太古可口可乐杭州数字化生产线成功实施。西门子为其量身打造的制造信息系统（MIS）将被推广至太古可口可乐在中国内地的18家工厂、近100条产线。该系统与产线其它系统的联动，可实现太古可口可乐所有工厂年节电约1000万千瓦时，减少7500吨二氧化碳排放。

同样，西门子创新的数字化技术在与河钢集团共同打造的中国钢铁行业首个无人化料场项目及特钢智能工厂项目中发挥巨大作用，不仅实现了生产效率、质量和精度控制的提升，更使钢铁工业的环境污染和粉尘排放得到极大改善。

应用了西门子全集成自动化系统和数字化解决方案的博众精工标准充换电站。

总部坐落于江苏苏州吴江区的博众精工科技股份有限公司，借助于西门子先进的全集成自动化系统和换电数字化解决方案，实现了新能源换电的智能高效、安全可靠和经济适用。截至2021年年中，应用了西门子创新技术的博众精工交付的充换电站已遍布全国21个省份，全年累计可减少碳排放超过1500万吨。

“积力之所举，则无不胜也；众智之所为，则无不成也。”西门子作为一家科技公司，站在全球环境治理的关键节点，愿与中国企业携手共探科技价值，共同成长为技术的驱动者和贡献者，让数字化技术在“双碳”时代展现更强活力。

作者为西门子（中国）有限公司执行副总裁、西门子大中华区数字化工业集团总经理

(责编：李源、曹淼)