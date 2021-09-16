人民网北京9月16日电 （记者王连香）据北京市公安局公安交通管理局消息，为进一步方便市民办理电动自行车登记上牌，交管部门在前期设立178家便民服务点的基础上，15日起，再次推出137家便民服务点，方便市民群众就近一站式完成购车、登记及上牌等手续。截至目前，北京市电动自行车便民服务点数量已达到315家。

据了解，《北京市非机动车管理条例》于2018年11月1日起施行（以下简称《条例》）。《条例》中规定：

北京市对符合国家标准的电动自行车实行产品目录制度，没有纳入产品目录的电动自行车，不得在北京市销售和登记上牌，对《条例》实施之前购买的电动自行车未经登记，且不在产品目录内的车辆，发放临时标识，并设置3年过渡期，过渡期满后，不得上道路行驶。

今年10月31日该过渡期将结束，随着过渡期截止日的日益临近，市民群众置换新车的需求释放较为集中。特别是，近期北京市电动自行车注册登记量激增，部分非机动车登记站经常出现人多排队业务办理等候时间长的现象。

针对此情况，9月11日起北京市19家交通支（大）队非机动车登记站已启动电动自行车注册登记预约办理，市民需下载“北京交警”APP进行预约后，方可办理电动自行车注册登记业务。

下一步，北京市交管部门还将进一步持续拓展便民服务点数量，预计9月底前还会有更多便民服务点开通运行，最大限度满足市民的电动自行车登记业务需求。

交管部门提示：北京民请优先选择此次公布的315家便民服务点办理电动自行车登记上牌，便民服务点可为同品牌电动自行车办理登记上牌业务，且无需提前预约。

(责编：王连香、高雷)