人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

北京：电动自行车登记上牌一站式网点增至315家

2021年09月16日09:52 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月16日电 （记者王连香）据北京市公安局公安交通管理局消息，为进一步方便市民办理电动自行车登记上牌，交管部门在前期设立178家便民服务点的基础上，15日起，再次推出137家便民服务点，方便市民群众就近一站式完成购车、登记及上牌等手续。截至目前，北京市电动自行车便民服务点数量已达到315家。

据了解，《北京市非机动车管理条例》于2018年11月1日起施行（以下简称《条例》）。《条例》中规定：

北京市对符合国家标准的电动自行车实行产品目录制度，没有纳入产品目录的电动自行车，不得在北京市销售和登记上牌，对《条例》实施之前购买的电动自行车未经登记，且不在产品目录内的车辆，发放临时标识，并设置3年过渡期，过渡期满后，不得上道路行驶。

今年10月31日该过渡期将结束，随着过渡期截止日的日益临近，市民群众置换新车的需求释放较为集中。特别是，近期北京市电动自行车注册登记量激增，部分非机动车登记站经常出现人多排队业务办理等候时间长的现象。

针对此情况，9月11日起北京市19家交通支（大）队非机动车登记站已启动电动自行车注册登记预约办理，市民需下载“北京交警”APP进行预约后，方可办理电动自行车注册登记业务。

下一步，北京市交管部门还将进一步持续拓展便民服务点数量，预计9月底前还会有更多便民服务点开通运行，最大限度满足市民的电动自行车登记业务需求。

交管部门提示：北京民请优先选择此次公布的315家便民服务点办理电动自行车登记上牌，便民服务点可为同品牌电动自行车办理登记上牌业务，且无需提前预约。

(责编：王连香、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
北京：电动自行车登记上牌一站式网点增至315家
　　人民网北京9月16日电 （记者王连香）据北京市公安局公安交通管理局消息，为进一步方便市民办理电动自行车登记上牌，交管部门在前期设立178家便民服务点的基础上，15日起，再次推出137家便民服务点，方便市民群众就近一站式完成购车、登记及上牌等手续。截至目前，北京市电动自行车便民服务点数量已达到315家。…
神舟十二号载人飞船撤离空间站组合体
　　人民网北京9月16日电 （赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2021年9月16日8时56分，神舟十二号载人飞船与空间站天和核心舱成功实施分离。截至目前，神舟十二号航天员乘组已在空间站组合体工作生活了90天，刷新了中国航天员单次飞行任务太空驻留时间的纪录。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部