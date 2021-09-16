原标题：完美公司科研创新助力美妆之都高质量发展

9月14日，中国药品监督管理研究会化妆品监管研究专业委员会成立大会暨中山美妆产业高质量发展研讨会在中山举办。完美公司受邀参会，共同探索化妆品科研创新的路径，助力化妆品产业高质量发展。

在中山美妆产业高质量发展研讨会上，完美公司党委书记、常务副总裁赵建红发表主题演讲时表示，当前行业发展充满了机遇，但也面临着挑战。如行业面临核心原料依靠进口，安全与功效评价的标准化方法还在建设初期，企业自主创新缺少动力等多重挑战。在完美公司看来，今年各级政府出台了一系列的政策，都为企业指明了落实科技创新的大方向。

完美公司党委书记、常务副总裁赵建红发表主题演讲。受访者供图

她表示，创新是高质量发展第一动力，完美公司在创新的路上一直在不断探索：目前公司已有500项检测项目通过实验室认可；2017年，完美集聚“智能化、数字化、绿色环保”的华南基地正式运行；2018年，在中山市政府的指导下，完美生命健康科技研究院挂牌，通过发挥平台、人才、项目优势，深耕完美科研四大领域，聚焦微生态领域；与暨南大学合作，通过生物合成技术开发核心原料—小分子肽。

完美公司研发中心总经理李晓敏受聘为化妆品监管研究专业委员会委员。受访者供图

未来，完美公司在化妆品产业发展中将承担企业作为桥梁和核心作用的使命，联合政、企、校共同推动产业安全与功能评价规范发展，建立全面、系统、开放的化妆品评价平台。

当天下午，与会代表还参观了完美公司华南基地。中山市市场监督管理局党组成员岑志勇就《中山市推动化妆品产业高质量发展行动方案》（征求意见稿）进行介绍，专家委员、政府代表、企业代表就中山美妆高质量发展路径选择做研讨。

化妆品监管研究专业委员会的成立，将引领和支撑广大企业发挥创业创新精神，迈出坚定的改革步伐。完美公司将在化妆品监管研究专业委员会的指导下，依托生科院，建设高素质研究团队，打造高端研发平台，助力化妆品监管研究专业委员会建设一流智库、一流队伍。

(责编：董童、李源)