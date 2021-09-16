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市场监管总局：严打检验检测报告造假 累计检查相关机构4.47万家次

2021年09月16日08:54 | 来源：人民网
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人民网北京9月16日电 （记者孙博洋）9月15日，全国检验检测机构开放日活动启动仪式在京举办。活动上，市场监管总局相关负责人表示，对检验检测报告造假行为严厉打击。

据了解，检验检测机构开放日是全国质量月活动的重要内容，今年的主题是“加快检验检测发展 促进产业优化升级”。各地市场监管部门将在9月份集中组织检验检测机构向社会开放，通过各种形式走进企业、学校、社区，开展便民检测、科普讲座、专家问诊、中小企业帮扶等活动，积极宣传检验检测在促进经济社会发展方面的积极作用。

启动仪式上还发布了检验检测促进产业优化升级优秀案例，检验检测机构代表公开宣读诚信守法承诺书。有关检验检测机构、生产企业、行业协会代表参加了活动。据了解，全国质量月期间，市场监管总局还将组织开展“检验检测机构诚信守法倡议活动”，目前已有13600余家检验检测机构自愿签署了承诺书。

日前，有媒体反映了部分网络平台存在买卖虚假检测报告的情况。对此，市场监管总局相关负责人在接受采访时表示，发现此情况后，市场监管部门立即针对此现象开展了为期两个月的专项整治行动。

该负责人表示，专项整治行动主要是针对三类违法行为进行查处，一是假冒检验检测机构的资质；二是伪造检验检测报告；三是发布虚假广告信息，包括“不送样检测”“检验检测包过”“不过全额退款等”。

据介绍，为贯彻落实党中央、国务院关于开展质量提升行动、建设质量强国的决策部署，市场监管总局持续深化“放管服”改革，全面推行告知承诺制度，试行电子证书，29个省份实现行政许可网上全流程办理，申请资质所需时间从80个工作日压缩到40个工作日；组织全国市场监管部门累计检查检验检测机构4.47万家次，查处各类违法违规案件6399起，撤销、注销876家机构资质，移送公安司法机关违法案件21起。与此同时，组织实施检验检测促进重点产业优化升级行动，引导支持检验检测机构组建高水平创新联合体，推动加快技术创新与产业化应用，着力解决跨行业、跨领域关键共性技术难题，更好发挥检验检测支撑产业高质量发展的技术支撑作用。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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