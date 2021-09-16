人民网北京9月16日电（记者孙博洋） 记者从中国合格评定认可委员会（CNAS）获悉，截至2021年8月底，我国获认可的检验机构数量已突破700家，整体处于亚太地区领先水平。

据CNAS相关负责人介绍，检验机构认可是依据国际标准、国家标准或技术规范，评价检验机构是否具备相应技术和管理能力的第三方证明。CNAS检验机构认可制度自2002年建立以来，获得了快速发展。认可领域也从传统的商品检验和特种设备扩展到高速铁路系统检验等高精尖技术领域,涵盖商品检验、特种设备、建设工程、交通运输、网络安全、节能与环保、公共服务等领域。2004年，CNAS首批签署并加入亚太实验室认可合作组织（APLAC）检验机构认可互认协议，实现了检验机构认可国际互认，在国际认可界建立了良好的声誉，为我国检验机构赢得国际信任搭建了平台。

该负责人表示，CNAS在积极开拓检验机构认可业务的同时，深入开展认可技术研究和应用，在国际检验机构认可界首次组织开展了容量计重、水尺计重、基桩检验和服装检验等检验技术领域能力验证项目，为国际同行贡献了中国智慧和中国经验。

该负责人还表示，行业主管部门对CNAS检验机构认可结果的使用呈增长趋势，将获得认可作为确认机构能力最直接有效的手段，在很多领域招投标中获得认可是重要的“加分项”之一。

同时，认可为我国检验机构提升技术能力和管理水平、参与国际竞争提供了有力支撑。获得CNAS认可的检验机构在服务国际国内贸易、支撑基础设施建设、服务特种设备安全、服务“一带一路”建设、保障国家重点工程建设、为重特大安全事故鉴定提供技术支持、促进网络和信息安全建设等方面发挥了积极作用。

该负责人介绍，下一步，CNAS将以国家政策方针为依据，以国家“十四五”规划为引领，稳步推进现有领域检验机构认可，夯实工作基础，跟踪装配式建筑、轨道交通建设、物联网和智能制造等新领域新技术的发展动态和趋势，积极推动新兴领域检验机构认可，进一步提高检验机构认可工作的质量和效率，为促进我国经济建设和社会发展发挥技术支撑作用。

(责编：杨虞波罗、高雷)