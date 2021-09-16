人民网北京9月16日电 （记者王连香）据中国汽车工业协会（以下简称中汽协）发布数据显示，2021年8月，汽车出口继续保持高速增长，单月出口量再创新高。其中，本月新能源汽车出口增长贡献度为35.2%。

图片来自：中国汽车工业协会

2021年8月，汽车企业出口18.7万辆，环比增长7.5%，同比增长1.6倍。2021年1-8月，汽车企业出口118.9万辆，同比增长1.3倍。

图片来自：中国汽车工业协会

2021年8月，乘用车本月出口15.4万辆，环比增长10.3%，同比增长1.9倍。2021年1-8月，乘用车出口92.4万辆，同比增长1.4倍。

图片来自：中国汽车工业协会

2021年8月，商用车出口3.3万辆，环比下降4.0%，同比增长85.7%。2021年1-8月，商用车出口26.5万辆，同比增长99.4%。

展望四季度，中国汽车工业协会副秘书长陈士华在日前召开的汽车行业经济运行情况会议上指出，国民经济运行总体保持稳定，支撑汽车消费需求保持稳定。但商用车市场需求的波动以及原材料价格上涨，都将进一步加大企业成本压力。综合各方面因素，初步预判全年的市场或将低于预期。

(责编：王连香、高雷)