9月15日，第十四届全国运动会（以下简称十四运会）在陕西西安开幕。作为支持全运会的国有大型商业银行，农行陕西分行助力十四运会精彩圆满，打造服务“金融名片”。

作为支持十四运会的国有大型商业银行，农行陕西分行专门审批信贷资金，开通绿色通道，采取前后台平行作业的方式，审批了22亿元专项信贷资金、发放10.5亿元，支持全运村项目建设。近年来，该行累计审批近百亿元贷款、投放近30亿元，支持十四运会场馆和配套设施建设。除全运村项目外，该行还支持了西安市奥体中心体育馆外围道路提升改善项目和西安浐灞右岸片区建设，作为该项目的子项目——香槐灞河大桥已正式通车。

据了解，自十四运会体育比赛门票正式面向公众销售以来，农行陕西分行在7个地市的13个网点上线了售票系统，方便群众购买十四运会门票，目前已售兑4712张。

今年以来，为满足十四运会服务要求，农行陕西分行优化网点服务，开通绿色通道，规范员工职业礼仪形象，推出优先引导、休憩、充电、热水、雨具、简单医疗等爱心服务，提供老花镜、口罩、现金袋、书刊等便民设施。同时，为提升网点服务环境和窗口形象，该行组织“最暖厅堂”评比活动，全面提升赛事期间辖属网点特别是赛事场馆及全运村周边营业网点的厅堂环境，为运动员、宾客等提供整洁、明亮、舒适的服务环境。

农行陕西分行还升级“线上”服务，在农业银行掌上银行APP搭建服务十四运会专区，设置“看比赛”“游陕西”“买文创”三个板块，实现“买门票”“买文创”“游陕西”“赛事预告”等十四运会综合服务。西安客户还可使用数字人民币支付购买文创产品。在掌银智慧校园专区，面向老师、学生及家长开展“助力十四运”答题抽奖活动，普及全运会相关知识；在掌银开设“微信运动助全运”打卡抽奖活动，助力全民全运。

农行陕西分行打造“金融+体育”融合营销宣传模式，借助十四运会积极宣传营销品牌产品。该行从获评过国家级荣誉称号的员工中推荐代表参与火炬传递。为全面推进十四运会服务保障和营销宣传各项工作，该行成立了由一把手任组长的领导小组，统筹推进各项工作，协调落实具体事项；制定营销宣传方案，明确分工、夯实责任，为合力推动具体任务打好基础；开展服务全运会口号征集活动，为员工参与全运营销开辟新渠道；以参与全国性赛事为契机，推出品牌、产品宣传海报等。

助推消费内循环，农行陕西分行以掌银APP“乐享三秦”特色服务平台为载体，开展“1元购”等常态化活动；以西安数字人民币试点为契机，开展多样化数字人民币支付优惠活动，打造十四运期间消费新体验。针对持有农行借记卡、信用卡的宾客，推广“吃、住、行、游、购、娱”等综合消费活动，满足十四运会期间宾客多样化的消费需求。

农行陕西分行有关负责人表示，作为官方赞助商，农行陕西分行将为赛事提供优质的金融服务。未来，该行将持续做好体育赛事金融服务，不断探索金融服务赛事的新模式，为陕西建设“体育强省”贡献农行力量。

(责编：曹淼、李源)