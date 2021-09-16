日前，兴业银行青岛分行向平度市农投供销有限公司发放流贷1000万元，用于林木、果蔬加工及贸易资金周转。

据兴业银行相关负责人介绍，围绕服务乡村振兴，该银行抓住新《土地管理法》实施以来集体经营性建设用地入市的市场机遇，依托在乡村振兴领域形成的较为完善的金融服务体系，青岛分行因地制宜加大金融产品供给和金融服务创新。

该负责人表示，2021年1月，青岛市集体经营性建设用地在平度拍卖成交后，该行第一时间与土地竞得方平度市农投供销有限公司取得联系。得知企业需要信贷资金支持，但无合适抵押物后，率先提出以入市的农村集体经营性建设用地作为抵押，给予企业流动性贷款缓冲。在当地政府及监管部门的指导支持下，平度市不动产登记交易中心开辟绿色通道，完成青岛市首笔抵押登记，与此同时，兴业银行青岛分行也开通审查、审批及放款通道，当天即为企业完成1000万元贷款发放。

该负责人还提出，兴业银行青岛分行自2019年成立乡村振兴金融中心以来，充分发挥综合金融服务优势，持续加大区域乡村振兴金融支持力度，积极创新乡村振兴金融产品，与青岛市农业农村局及青岛市重点农业龙头企业签署合作协议，助力打造服务乡村振兴的“兴业样板”。

(责编：董童、李源)