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全国股转公司：坚决打击“蹭热点”“忽悠式”违规炒作

2021年09月16日10:25 | 来源：人民网
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人民网北京9月16日电 （黄盛）日前，全国股转公司表示，将持续强化底线思维，切实履行自律监管职责，压实中介机构责任，对扰乱市场秩序、损害投资者利益的违法违规行为坚持“零容忍”态度，坚决打击“蹭热点”“忽悠式”违规炒作行为，切实维护市场平稳运行。

据悉，全国股转公司近日在信息披露监管中发现，新三板创新层挂牌公司亚太天能披露公告称，公司拟筹备北京证券交易所上市。但亚太天能2019年及2020年的财务数据，既不符合《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》精选层财务条件，也不符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（征求意见稿）中规定的北交所上市条件。该公司未在公告中如实披露上述情况，也未充分揭示无法上市的风险，属于“蹭热点”“忽悠式”公告。

全国股转公司于2021年9月8日开盘前，对亚太天能股票实施紧急停牌，避免公司信息披露违规的影响扩大；同时要求亚太天能披露风险提示性公告，如实说明公司目前财务数据不符合精选层或北交所上市的财务指标，向投资者充分提示风险。

同一天，全国股转公司还针对亚太天能及其董事长王长海、董事会秘书刘韦求的信息披露违规行为，采取出具警示函的自律监管措施并记入证券期货市场诚信档案数据库，要求其正视问题，切实规范履行信息披露义务，保证信息披露真实、完整、准确、及时；如未及时改正，全国股转公司将从严采取自律监管措施或给予纪律处分。

全国股转公司表示，挂牌公司、中介机构等市场主体应“明规则、守底线”，诚实守信、规范运作，为深化新三板改革、市场健康稳定发展创造良好环境。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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