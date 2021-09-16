人民网北京9月16日电 （记者乔雪峰）2021年9月14日，人民网股份有限公司与北京首都国际机场股份有限公司战略合作框架协议签约仪式在人民日报社新媒体大厦人民网一号演播厅举行。人民网党委书记、董事长、总裁叶蓁蓁，首都机场股份公司党委书记张国良，首都机场股份公司总经理韩志亮，人民网党委委员、副总编辑孙海峰等领导出席了签约仪式。

叶蓁蓁在签约仪式上表示，首都机场作为“第一国门”，是展示北京和国家形象的“金名片”。人民网有义务进一步服务首都机场形象提升、海外传播、品牌建设。

张国良在签约仪式上表示，近年来，首都机场扎实开展宣传思想工作，注重宣传阵地建设，为推动首都机场高质量发展营造了良好的良好的舆论环境。

据了解，本次人民网与首都机场签约是继2017年之后，双方再次签订的为期3年的战略合作框架协议。

张国良表示，自2017年以来，首都机场和人民网在联手开拓舆论阵地、创新新闻舆论工作、提升公众信息服务品质方面进行了新的尝试，利用双方各自优势实现了你我共生、你我共享、你我共长。“今天，我们再次签署战略合作协议，进一步深化在党建领域合作、国门形象传播、人才培养交流等方面的合作和共享。”

在签约仪式现场，叶蓁蓁与张国良分别代表人民网和首都机场股份公司签署了合作协议。

随后，首都机场股份公司总经理韩志亮为首都机场新闻宣传协调委员会的“媒体专家”颁发了聘书。据悉，首都机场新宣委是由首都机场股份公司于2011年发起并联合首都机场多家驻场单位共同成立。新宣委成立十年来，通过资源共享、多方协同，持续打造并提升了各成员单位的媒体素养，塑造了良好的国门形象。

签约仪式结束后，首都机场股份公司领导在人民网相关领导陪同下一起参观了人民日报社报史馆。

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