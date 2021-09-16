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人民银行：8月份债券市场共发行各类债券57105.3亿元

2021年09月16日18:01 | 来源：人民网
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人民网北京9月16日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行今日发布8月份金融市场运行情况，数据显示，8月份债券市场共发行各类债券57105.3亿元。

债券市场发行情况方面，8月份债券市场共发行各类债券57105.3亿元。其中，国债发行6646.5亿元，地方政府债券发行8797.3亿元，金融债券发行8835.4亿元，公司信用类债券发行13418.1亿元，信贷资产支持证券发行655.4亿元，同业存单发行18277.6亿元。

截至8月末，债券市场托管余额为126.7万亿元。其中，国债托管余额21.0万亿元，地方政府债券托管余额28.3万亿元，金融债券托管余额30.3万亿元，公司信用类债券托管余额29.9万亿元，信贷资产支持证券托管余额2.4万亿元，同业存单托管余额12.7万亿元。

货币市场运行情况方面，8月份银行间货币市场成交共计104.3万亿元，同比增加9.7%，环比减少1.9%。其中，质押式回购成交93.8万亿元，同比增加13.1%，环比减少1.4%；买断式回购成交4655亿元，同比减少34.1%，环比增加24.9%；同业拆借成交10.1万亿元，同比减少12.5%，环比减少7.0%。交易所标准券回购成交32.5万亿元，同比增加30%，环比增加4.9%。

8月份，同业拆借月加权平均利率为2.08%，环比下降0.4个基点；银行间质押式回购月加权平均利率为2.08%，环比上升1个基点。

债券市场运行情况方面，8月份银行间债券市场现券成交20.1万亿元，日均成交9117.1亿元，同比减少15.8%，环比减少0.9%；单笔成交量主要分布在500-5000万元，单笔平均成交量4545万元。交易所债券市场现券成交3万亿元，日均成交1352.9亿元，同比增加48.3%，环比增加4.8%。8月末，中债银行间债券总指数为211.4点，环比上升0.6点。

股票市场运行情况方面，8月末上证指数收于3543.9点，较上月末上涨146.6点，涨幅为4.3%；深证成指收于14328.4点，较上月末下跌144.3点，跌幅为1%。8月份，沪市日均交易量为5790.9亿元，环比增加10%；深市日均交易量为7543.3亿元，环比增加11.3%。

银行间债券市场持有人结构情况方面，8月末按法人机构（管理人维度）统计，非金融企业债务融资工具持有人共计1830家。从持债规模看，前50名投资者持债占比59%，主要集中在基金公司、股份制商业银行、国有大型商业银行和证券公司；前200名投资者持债占比87%。单只非金融企业债务融资工具持有人数量最大值、最小值、平均值和中位值分别为75、1、10、9家，持有人20家以内的非金融企业债务融资工具只数占比为93%。

8月份，从交易规模看，按法人机构（管理人维度）统计，非金融企业债务融资工具前50名投资者交易占比70%，主要集中在证券公司、股份制商业银行、基金公司和城市商业银行；前200名投资者交易占比94%。

(责编：罗知之、高雷)

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