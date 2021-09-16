人民网北京9月16日电 （记者车柯蒙）迪拜世博会将于2021年10月1日至2022年3月31日举行，迪拜世博会的主题是“沟通思想，创造未来”，旨在凝聚国际社会力量、促进全球合作、创造美好未来。目前，共有192个国家确认参展，预计将吸引2500万观众参观。记者从中国贸促会了解到，2020年迪拜世博会中国参展的筹备工作已准备就绪，中国馆将于10月1日如期亮相迪拜世博会。

据2020年迪拜世博会中国馆政府总代表、中国贸促会副会长张慎峰介绍，中国将通过高质量参展迪拜世博会，与世界分享中国发展理念和发展成就、推进中阿全面战略伙伴关系深入发展、加强同世界各国的交流合作、推动构建人类命运共同体。

据悉，中国馆是2020年迪拜世博会面积最大的展馆之一，主题为“构建人类命运共同体——创新与机遇”，紧扣了迪拜世博会主题，融合创新与机遇、沟通与合作、发展与可持续性等全球关注焦点，彰显“一带一路”倡议为沿线国家带来的发展机遇和合作潜能，充分体现了推动全球共同发展、构建人类命运共同体的中国主张。

据张慎峰介绍，此次中国参展将呈现四大亮点：

一是建筑造型寓意深远。中国馆名为“华夏之光”，采用中国灯笼造型，象征团圆、光明，寓意欢聚、沟通，将中国传统元素与现代建筑理念、现代科技巧妙结合。中国馆主体建筑综合运用斗栱、中式花窗格等中国传统建筑元素，远望如同一盏华贵的灯笼。

二是展览展示紧扣主题。中国馆将从“共同的梦想”“共同的地球”“共同的家园”“共同的未来”等4个层次，展示中国在航天探索、信息技术、现代交通、人工智能、智慧生活等方面的发展成就。

三是配套活动丰富多彩。中国馆将于2021年10月1日、2022年1月10日和2022年中国农历新年分别举办中国馆开馆仪式、中国国家馆日、2022年春节中华文化传播推广等重点活动。北京、江苏等26个省区市，以及上汽集团、中石油、上海电气等40多家国内领军企业将以线上线下相结合的方式举办形式多样的展览展示、经贸论坛、文艺展演等活动。这将是海外举办的历届世博会中，我国省区市和大型企业参与数量最多的一次。

四是线上线下展示联动。中国馆积极创新展示形式，观众可通过“云上中国馆”在线参观。中国馆官网和各平台官方账号还将为各项活动直播提供在线转播服务，力争让更多观众感受中国馆的魅力。

张慎峰表示，坚持合作共赢、交流互鉴是实现共同繁荣的必然选择。中国将通过此次参展，推动各国开展多层次、多领域交流合作，进一步凝聚共识、提振信心。展现中国在科技创新领域的最新发展成果，推动各方在数字经济、人工智能等前沿领域合作，为世界经济发展注入新动能。激发企业国际合作热情，提高企业软实力，帮助企业找到更多合作机会。展现中国文化，促进中国与其他国家的文化互鉴、民心相通，向世界展示真实立体全面的中国。

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