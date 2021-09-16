人民网北京9月16日电 （记者车柯蒙）受新冠肺炎疫情影响，原定于2020年10月20日至2021年4月10日举行的2020年阿联酋迪拜世博会，将延期到2021年10月1日至2022年3月31日举行，仍使用“2020年迪拜世博会”的名称。

9月16日,中国参展2020年迪拜世博会新闻发布会在北京举办。2020年迪拜世博会中国政府总代表、中国贸促会副会长张慎峰，中国馆艺术总顾问沙晓岚出席发布会，并介绍相关情况。

据张慎峰介绍，中国馆名为“华夏之光”，采用中国灯笼造型，将中国传统元素与现代建筑理念、现代科技巧妙结合。中国馆主体建筑综合运用斗栱、中式花窗格等中国传统建筑元素，远望如同一盏华贵的灯笼。中国灯笼的造型象征团圆、光明，寓意欢聚、沟通，表达出构建人类命运共同体、共同追求繁荣发展的理念。

值得一提的是，中国馆将在每天夜晚上演大型主题灯光展演，用创新的现代化手法表现传统中国元素。

据沙晓岚介绍，中国馆外观取型中国传统灯笼，正是我们对此次盛会的祝福，以温暖之光，科技之光，人文之光，希望之光，友谊之光，照亮迪拜，照亮世界。

“基于这一理念，我们以圆的具象，讲述一场华夏灿烂文明的‘溯源’之旅和通向未来的科技探索之路。”沙晓岚表示，团队以建筑主体的红框灯体为点，以点为阵，以阵为面，不仅以360°的中国馆外墙体为画布，更通过演艺灯光、建筑照明、led影像、无人机等多重技术手段相互呼应、配合，于天地间展开画卷。

2020年迪拜世博局执行董事纳吉布·阿里、阿联酋驻华大使扎希里等阿方官员在多个场合评价中国馆“巧妙结合中国传统元素和现代理念，必将成为本届世博会最受欢迎的场馆之一”。

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