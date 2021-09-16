人民网北京9月16日电 （记者罗知之）备受关注的基本养老保险基金年度数据出炉。9月14日，全国社会保障基金理事会（以下简称社保基金会）发布的《基本养老保险基金受托运营年度报告（2020年度）》（以下简称《报告》）显示，2020年基本养老保险基金权益投资收益额1135.77亿元，投资收益率10.95%。

什么是基本养老保险基金？

基本养老保险基金，是各省（自治区、直辖市）人民政府根据2015年8月17日国务院印发施行的《基本养老保险基金投资管理办法》，委托社保基金会管理的基本养老保险部分结余基金及其投资收益。

值得注意的是，基本养老保险基金资产独立于全国社保基金、划转的部分国有资本和社保基金会、社保基金会投资管理人、托管人的固有财产以及基本养老保险基金投资管理人管理和托管人托管的其他资产。基本养老保险基金与全国社保基金、划转的部分国有资本、社保基金会单位财务分别建账，分别核算。

基本养老保险基金可以投资什么？

根据《基本养老保险基金投资管理办法》的规定，基本养老保险基金限于境内投资。投资范围包括：银行存款，中央银行票据，同业存单；国债，政策性、开发性银行债券，信用等级在投资级以上的金融债、企业（公司）债、地方政府债券、可转换债（含分离交易可转换债）、短期融资券、中期票据、资产支持证券，债券回购；养老金产品，上市流通的证券投资基金，股票，股权，股指期货，国债期货。

此外，国家重大工程和重大项目建设，基本养老保险基金可以通过适当方式参与投资。国有重点企业改制、上市，基本养老保险基金也可以进行股权投资。

投资收益率是多少？

《报告》显示，2020年末，基本养老保险基金资产总额13950.85亿元，负债总额1506.27亿元（主要是基本养老保险基金在投资运营中形成的短期负债），权益总额12444.58亿元。

2020年，基本养老保险基金权益投资收益额约1135.77亿元，投资收益率10.95%。基本养老保险基金自2016年12月受托运营以来，累计投资收益额1986.46亿元，年均投资收益率6.89%。

(责编：罗知之、高雷)