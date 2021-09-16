“以前每次对账都要花上一整天盯着电脑屏幕，还要不断找相关同事询问核实。使用交行的‘智慧记账’产品后，工作效率大大提升了！”北京市某家贸易企业的财务人员表示。据交行相关负责人介绍，交行“智慧记账”是以算法设计为核心、破局结算问题的产品，有效解决了客户实际收款与应收账款对账匹配难的痛点。该产品于今年7月正式推出，一个多月内累计交易额已突破2亿元。

企业之间的收付款往来，由于层层审批、流程繁琐，往往导致贸易合同与实际转账的弱关联关系。多笔合并付款、拆分付款、不确定时间付款等操作都会给收款方带来对账困难。交行“智慧记账”产品研发人员介绍，交行团队针对企业间的频繁交易场景，建立数学模型，再引入业务实际情况，调整模型测算路径，降低运算复杂度，进而设计可行的、客户可接受的账务核销解决方案。交行“智慧记账”依托算法的先发优势，发挥金融科技和软件开发能力，通过自动匹配贸易信息与收款信息，给公司客户提供全新的便捷体验。同时，该产品还具有“智能高、上线快、使用门槛低”的特性。

据悉，交行正在持续推动“数字化新交行”建设，近年来进一步加大了AI等金融科技创新，深度参与企业全链条数字化改造，提升服务实体经济的能力。

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