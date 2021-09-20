新华社北京9月20日电（记者张漫子）北京环球度假区20日开园迎客。北京环球影城主题公园、北京环球城市大道以及环球影城大酒店和诺金度假酒店也于当日向游客开放。

北京环球度假区是世界第五个、亚洲第三个、中国第一个环球影城项目，也是迄今为止面积最大的环球影城项目。园区内有7个主题景区、37个骑乘设施及地标景点，以及24项娱乐演出。

20日上午的开园仪式在沉浸式的电影原声音乐中拉开序幕。“历经20年筹备与建设，众多合作伙伴及建设者倾力支持与协助，北京环球度假区终于迎来开园这一里程碑式的时刻。”环球主题公园及度假区董事长兼首席执行官汤姆·威廉姆斯在致辞中说。

在充满电影主题特色的开园仪式上，经典的电影元素贯穿始终，史蒂文·斯皮尔伯格和张艺谋两位中西方电影大师以视频的方式，共同为北京环球度假区的开园献上祝福。

开园仪式后，伴随着游客的欢呼声，北京环球影城主题公园11时10分迎来首批游客。不少游客身着“巫师袍”，直接奔向哈利·波特的魔法世界主题景区。

北京市民吴思渊是环球影城主题公园迎来的首批游客之一。“当看到‘擎天柱’出现的那一刻，我秒回童年，激动！”吴思渊说。

中国旅游研究院院长戴斌分析，环球影城项目落地北京将直接带动休闲、餐饮、住宿、度假等多种业态发展。它可以带动旅游市场更加趋于活跃，拉动就业增长、渠道拓展、旅游投资，传递旅游市场的复苏信心，带来产业振兴的广阔前景。

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