人民网北京9月20日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团（以下简称国铁集团）获悉，9月19日，全国铁路发送旅客1048.3万人次，开行列车10067列，运输整体平稳有序。9月20日，全国铁路预计发送旅客730万人次，加开列车524列。

据国铁集团介绍，各地铁路部门统筹疫情防控和运输组织，精准灵活调整运力，落实便民利民服务举措，努力确保广大旅客安全健康顺利出行。

哈尔滨局集团公司对北京、上海、广州、重庆、青岛等方向47对普速列车加挂车辆，增加运力。

沈阳局集团公司加开沈阳至大连、沈阳至丹东、沈阳至朝阳、长春至延吉、长春至白城等方向多趟城际列车。

太原局集团公司用吕梁革命老区红色元素、沿线风光图景装饰太原至吕梁间12趟动车组车厢，让老区人民回家团圆之路更加温馨。

郑州局集团公司在各大火车站服务台增设城市交通导引功能，加大与航空、城市交通“联动”运输，服务旅客换乘“无缝接驳”。

武汉局集团公司安排宜昌、襄阳、十堰、青岛、杭州等热门旅游城市方向的34列动车组列车重联运行。

西安局集团公司西安站为老年旅客提供购票、进站、候车、乘车的全流程“接力服务”，保证他们顺利出行。

上海局集团公司上海、上海虹桥、上海南三大火车站工作人员在候车室等关键部位做好常态化防疫宣传，提醒旅客候乘车全过程规范佩戴口罩。

南昌局集团公司厦门站强化进出站环节客流引导、人员分散、“1米线”间隔排队等措施，在严格执行进站测温、查验健康码的基础上，乘车旅客需持48小时核酸检测报告出行。

广州局集团公司在武汉、上海、成都等热门方向加开58对高铁动车组列车。

南宁局集团公司优化各车站微信公众号重点旅客预约服务功能。

成都局集团公司在成都至雅安、成都至贵阳、重庆至万州、重庆至贵阳等热门方向加开动车组112列。

昆明局集团公司临沧站提供佤乡话、大理站提供白族方言、丽江站提供纳西话等服务，方便少数民族旅客出行。

兰州局集团公司持续开行兰州、天水至敦煌的旅游专列，以及“环西部火车游”陇南直通车三日游等旅游列车。

乌鲁木齐局集团公司乌鲁木齐、奎屯、喀什等重点车站增加候车大厅疏导力量，组织志愿者为重点旅客提供助行服务。

青藏集团公司恢复开行西宁至德令哈间Z6877／8次旅客列车，满足旅客短途出行需求。

铁路部门提示广大旅客朋友，假日期间列车开行具体安排，可在铁路12306网站（含手机客户端）查询。旅途中请做好个人卫生防护，配合铁路部门落实站车防疫措施，共同维护安全健康的旅行环境。

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