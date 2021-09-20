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“太空快递”再出发！现场视频来了

2021年09月20日17:54 | 来源：央视新闻
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据中国载人航天工程办公室消息，北京时间9月20日15时10分，搭载天舟三号货运飞船的长征七号遥四运载火箭，在我国文昌航天发射场点火发射，约597秒后飞船与火箭成功分离，进入预定轨道。15时22分，飞船太阳能帆板顺利展开且工作正常，发射取得圆满成功。后续，天舟三号货运飞船将与在轨运行的空间站组合体进行交会对接。

这是我国载人航天工程的第20次发射任务，也是长征系列运载火箭的第389次飞行。

按照任务规划，天舟三号货运飞船装载了航天员生活物资、舱外航天服及出舱消耗品、空间站平台物资、部分载荷和推进剂等，与空间站组合体完成交会对接后，转入组合体飞行段，为空间站在轨建造后续飞行任务奠定基础。

(责编：郝江震、岳弘彬)

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