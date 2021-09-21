本报青岛9月20日电 （记者徐锦庚、肖家鑫）山东省青岛浦芮斯光电科技有限公司仅有70多名员工，却多次参与国家重大航空航天工程项目，为啥？“我们有全球领先的自主核心技术。”公司副总经理郭磊说，他们研发的磁光开关只有U盘大小，能广泛应用于光纤通信、激光雷达等领域，“青岛西海岸新区为我们提供房租减免、人才补贴等多项支持，有效减少了企业成长的烦恼。”

在青岛西海岸新区，一大批像浦芮斯这样的专精特新企业享受到新区提供的定制化帮扶政策。“我们把主要精力和资源投向国家亟须攻克的项目上，重点提升关键领域科技创新能力，实施科技型企业梯次培育工程，为企业提供定制化帮扶政策，引导企业向产业高地进军。”新区科技创新委员会常务副主任吴志成说。

青岛西海岸新区设立于2014年6月，是国务院批复设立的第九个国家级新区，正努力发展成为海洋科技自主创新领航区。依托自身产业优势，西海岸新区瞄准关键领域，重点培育专精特新企业，探索“科研院所+企业”联合攻关，科技、教育、产业、金融紧密融合的创新体系。

坐落于西海岸新区的中国科学院大学海洋学院，今年9月迎来首批学生。西海岸新区努力将院校集聚优势转化为高质量发展优势，深度推进校城融合，探索建立驻区院校与企业常态化对接机制和联合攻关模式，支持高校、科研院所、骨干企业共建创新研究院、技术实验室等高端新型平台，瞄准技术前沿，突破了多项关键技术。截至目前，全区领军人才、创新团队及高技能人才等各类人才总量达到69万人，占总人口的31%，其中院士66人。

西海岸新区目标长远，舍得在相关产业基础研究上持续投入。如今，中科院海洋大科学研究中心、两万米高空轻型航空发动机整机及大型航空发动机部件试验台、国家高分辨率对地观测系统青岛创新示范中心等纷纷落户。“西海岸新区正在成长为科技创新的策源地。”青岛市民营企业协会会长于瑞升说。

创新策源地，正成为发展新动能区。今年，西海岸新区入选工信部第三批专精特新“小巨人”企业12家、山东省专精特新企业19家、青岛市专精特新企业583家。中科院海洋大科学研究中心牵头建设山东省海洋科技成果转移转化中心，在山东沿海地市开展精准对接，目前已与18家企业签署合作协议，实现30余项成果落地转化，带动企业新增产值超过200亿元。中国石油大学（华东）开创的“基于动态压力波的油气管道泄漏工况诊断技术”，成功应用于液化天然气管道，保障了青岛董家口港1450万吨液化天然气的安全接卸及气化外运任务。

《 人民日报 》（ 2021年09月21日 01 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)