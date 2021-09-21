本报文昌9月20日电 （记者刘诗瑶、余建斌）据中国载人航天工程办公室消息，天舟三号货运飞船发射任务取得圆满成功，入轨后顺利完成入轨状态设置，于9月20日22时08分，采用自主快速交会对接模式成功对接于空间站天和核心舱后向端口，整个过程历时约6.5小时。

天舟三号装载了航天员生活物资、舱外航天服及出舱消耗品、空间站平台物资、部分载荷和推进剂等，与天和核心舱及天舟二号组合体完成交会对接后，转入三舱（船）组合体飞行状态。专家介绍，天舟三号货运飞船整体开展了系统优化设计，简化了平台配置，提高了运输效率，元器件也更加自主可控。最明显的是，天舟三号在货物装载方面进行了持续优化和改进。

当日15时10分，搭载天舟三号货运飞船的长征七号遥四运载火箭，在我国文昌航天发射场点火发射，约597秒后，飞船与火箭成功分离，进入预定轨道，15时22分，飞船太阳能帆板顺利展开且工作正常，发射取得圆满成功。

这是我国载人航天工程的第二十次发射任务，也是长征系列运载火箭的第389次飞行。

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《 人民日报 》（ 2021年09月21日 01 版）

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