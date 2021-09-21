本报北京9月20日电 （记者丁怡婷）记者从国家能源局获悉：截至8月底，全国发电装机容量达22.8亿千瓦，同比增长9.5%。其中，风电装机容量约3亿千瓦，同比增长33.8%；太阳能发电装机容量约2.8亿千瓦，同比增长24.6%。

1—8月份，全国新增发电装机容量8196万千瓦，比上年同期多投产2024万千瓦。全国发电设备累计平均利用2560小时，比上年同期增加112小时。根据全国新能源消纳监测预警中心发布的数据，1—8月份，全国风电利用率为96.8%，光伏发电利用率为98.1%。

《 人民日报 》（ 2021年09月21日 01 版）

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