本报北京9月20日电 （记者潘旭涛）9月20日，世界知识产权组织（WIPO）发布《2021年全球创新指数报告》（以下简称《报告》），中国排名第12位，较2020年上升2位。《报告》高度评价中国在创新方面取得的进步，并强调了政府决策和激励措施对于促进创新的重要性。

《报告》显示，瑞士连续第11年位居榜首，瑞典、美国、英国、韩国分列第2位至5位；中国位列第12位，位居中等收入经济体首位，超过日本、以色列、加拿大等发达经济体，这是中国自2013年起，全球创新指数排名连续9年稳步上升，上升势头强劲；韩国由2020年的第10位跻身2021年的第5位，上升趋势明显；土耳其（第41位）、越南（第44位）、印度（第46位）等中等收入经济体在过去10年中排名上升明显，正在改变全球创新格局。

在分项指标方面，《报告》显示，从创新投入看，中国的贸易、竞争和市场规模、知识型工人等2项大类指标均处于全球领先地位，阅读、数学和科学PISA量表得分、国内市场规模、提供正规培训的公司占比、国内产业多元化、全球研发公司前三位平均支出、QS高校排名前三位平均分、产业集群发展情况、资本形成总额在GDP中的占比、企业供资GERD占比等细分指标排名靠前。这表明中国在促进产学研合作，发展特色产业，做实做强做优实体经济等方面采取了更多措施，为企业创新发展营造了更好的环境。

从创新产出看，中国的优势集中在无形资产、知识的创造、知识的影响。其中，本国人专利、商标申请，创意产品出口在贸易总额中的占比等细分指标均实现全球领先。2021年，知识传播这一大类指标进步明显，特别是知识产权收入在贸易总额中的占比这一细分指标持续进步，表明中国正逐步从知识产权引进大国向知识产权创造大国转变。

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