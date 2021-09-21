本报记者 徐佩玉

北京市朝阳区一小区内，居民正在向回收箱投递可回收物品。

徐俊奕摄

商务部日前发布的《中国再生资源回收行业发展报告（2020）》（以下简称《报告》）显示，截至2019年底，中国再生资源回收总量达3.54亿吨，回收总额约9003.8亿元，再生资源回收企业约10万家，从业人员约1500万人，主要品种再生资源回收总量逐步攀升。

数据显示，目前全国大部分地区已建立起回收网络，“互联网+回收”等模式逐步成熟，集回收、分拣、集散为一体的再生资源回收体系逐渐完善。

回收变得更简单

——从街头吆喝到一键预约上门，从覆盖一二线城市到三四线城市

过去，每当大街上传来一声“收破烂喽”，就有人从窗户里探出头，招呼对方来收“破烂”。旧衣服、旧书、烧坏的锅、不太好用的小电器一股脑儿全拿走，换一份买菜钱。如今，这样的吆喝已经很难再听到。

与此同时，在消费升级的当下，年轻人买新衣服的频率越来越高，淘汰下来的旧衣服在家里堆积如山。

旧物怎么处理？

有人放在小区门口的废旧纺织品回收箱里。上海市民白云告诉记者，小区里放置了一个废旧纺织品回收箱，不时会有管理员来拉走箱子里的旧衣服。“上海实行垃圾分类后，也可以把旧衣服、旧电器等交给垃圾分类管理员，阿姨们会帮忙处理。”

有人选择当二手商品售出。北京市民小裴家里有约100条JK制服裙和其他衣服，衣柜都要塞不下了。“我会把已经不喜欢和穿过很多次的裙子挂在闲鱼上售卖，虽然价格稍微低一点，但也能‘回点血’。”小裴的闲鱼主页显示，小裴已经在闲鱼上卖出了126件商品，收益约4.6万元。

有人选择置换成虚拟物品。在飞蚂蚁平台上，可回收旧衣服、床单被罩、鞋子、旧包等二手商品，回收后可获得支付宝蚂蚁森林能量，1KG可换158蚂蚁能量。“我一般换季的时候会整理出一些旧衣服，然后预约飞蚂蚁上门回收。一方面是这个平台的口碑不错，比较值得信赖；另一方面也是想要蚂蚁森林的能量，可以继续做公益种树。”北京市民唐女士说。

电子产品的更新换代速度不断加快，旧家电回收也成了几乎每一个消费者需要考虑的问题。小裴七八年前以将近9000元的价格买入的一台尼康单反，去年以1815元卖给了闲鱼回收。“与购买价格相比，回收价格不算高，但能让不用的旧电子产品‘有去处’甚至‘有用处’，我觉得就可以了。”小裴说。

随着互联网技术发展，回收变得越来越方便。以手机回收为例，除了在平台上寄卖回收和预约工程师上门回收，闲鱼还联合物流公司推出了一站式手机上门回收业务。用户登录闲鱼APP“省心卖”频道，进行在线估价后，可决定是否下单预约上门回收。系统将从机型、存储容量、屏幕外观等多个维度作出评测，确定回收价格。随后，快递员根据预约时间，免费上门取件，通过专业设备当场验机，当面转账付款。在估价标准化、质检可视化、数据清除、服务效率等方面，作了进一步升级。目前该服务已在全国50个城市开通，除主要一二线城市外，也覆盖了如驻马店、潮州、辽阳等三四线城市。

多种途径再处理

——捐赠给偏远地区儿童，拆解成原材料再利用

数据显示，2017年至2020年底，闲鱼共回收旧衣5万多吨、旧书2370万本。回收的物品去哪儿了？

旧衣服是回收品的大头。浙江省杭州市的一家旧衣分拣工厂，每天要处理1万多个包裹，换季时的分拣量至少还要比平时高出1倍左右。负责人表示，该厂服装20%会卖给下游工厂再生利用，制成毛毡、地毯、大棚被等产品；还有15%用于捐赠。

旧书往往经筛选后被捐赠给了有需要的地区。据了解，闲鱼发起过旧书捐赠公益活动“鱼力行动”，平台会对回收的旧书进行筛选和翻新复原。“偏远地区儿童不仅书籍匮乏，还存在书籍不匹配的问题。”闲鱼有关负责人表示，“人们在捐书时往往不太考虑书的性质，优先淘汰低品质的书籍，导致回收上来的书籍‘鱼龙混杂’。‘鱼力行动’能够确保流向山区学校的图书匹配儿童阅读需求，这是一种更加精准的捐书方式。”目前，“鱼力行动”已开展4期，完成了对甘肃省东乡县龙泉镇拱北湾小学、河南省驻马店市西平县宋集镇高庄幼儿园等6所山区小学和2所幼儿园的公益捐赠。去年，闲鱼面向甘肃等省开辟了读书日专区赠阅10万本图书，用户花0.01元付邮费就能领取一本图书。

旧家电怎么处理？以闲鱼为例，目前闲鱼家电回收业务覆盖冰箱、空调、洗衣机、电视、冷柜、商用厨电六大品类。用户在线预约后，专业服务商上门进行质检、估价和回收，以提高家电回收的体验和效率。残值较低的回收家电，将流入拆解厂，拆解为原材料再循环利用；残值较高的回收家电，由服务商进行处理后，部分进入二手市场再流通。

业内人士指出，从废旧电器上拆解下来的废五金，如压缩机、电机、电线、散热片等，通过环保方式进行拆解，形成废铜、废铝、废钢铁、废塑料等再生资源，销售给下游利废企业，实现资源循环利用。这种模式不仅可以变废为宝，实现资源再利用，还可以减少资源浪费。

再生利用率待提高

——目前仍存在精细化分拣水平低、再生利用率低等问题

近年来，一系列聚焦再生资源回收利用的政策措施相继落地。2016年，商务部等六部门颁布《关于推进再生资源回收行业转型升级的意见》；2017年，国家发改委等部门印发《循环发展引领行动》，提出推广“互联网+回收”新模式；今年7月，《“十四五”循环经济发展规划》提出，要完善废旧物资回收网络，积极推行“互联网+回收”模式，实现线上线下协同；今年8月，发改委等3部门联合印发《关于鼓励家电生产企业开展回收目标责任制行动的通知》，明确到2023年，发展一批家电生产企业实施回收目标责任制的示范标杆，形成一批可复制可推广的回收处理模式和经验做法，重点家电品种规范回收利用率明显提升，废旧家电回收处理市场主体能力和水平显著提高……政策的利好，大力推动着“互联网+回收”快速发展。

“互联网+回收”的模式在流通上不存在太多时间、地理边界，平台可利用网络迅速匹配闲置供需。“闲置物品是放错位置的资源，我们一直倡导‘变浪费为消费’的理念，鼓励用户将闲置物品通过闲鱼二次流转或者回收，参与到循环经济和绿色低碳生活中，产生更大的社会价值。”闲鱼有关负责人表示，闲鱼“互联网+回收”模式正在下沉覆盖更多县域。

《报告》显示，目前中国再生资源回收行业规模明显扩大，主要品种再生资源回收总量逐步攀升，但仍存在精细化分拣水平低、再生利用率低等问题。

由于再生资源来源广泛、回收路径复杂，目前国内回收企业普遍规模较小、设备简陋、技术落后，再生资源分拣仍由人工进行粗略分类，不同类型、不同系列原料难以有效分离，下游企业利用过程仍需要花费人力和资金进行预处理，造成回收环节成本高，再生资源回收利用率低。同时，一些再生资源回收企业缺乏规范处置能力，污染治理设施不完善，有的甚至没有相应的配套设施，生产和堆放过程中极易产生扬尘、废水等环境问题。

《报告》指出，据估算，中国每年产生废旧纺织品超过2000万吨。其中一类是消费前工业加工领域的边角料等，基本得到再生利用；另一类是闲散在居民手中的大量废旧衣物和纺织品，再生利用率约15%。

中国再生资源回收利用协会秘书长潘永刚建议，今后在条件成熟的地区，比如纺织或化工产业比较集中的地区，应建立废旧纺织品等回收物品的集散地，让再生资源回收形成规模优势。

(责编：胡永秋、杨光宇)