本报记者 李 婕

2021中国国际数字经济博览会日前在河北石家庄举行，468家国内外数字经济领域知名企业参展。图为参观者在数博会上体验5G+虚拟现实的动感单车。

武志伟摄（人民视觉）

每个月开展高管直播，与用户直接交流；不时举办面向公众的主题设计活动，吸收创新的想法和设计……这是投影仪品牌坚果日常运营的一些细节。说起做产品，信奉“酒香不怕巷子深”，自己模拟用户、“一厢情愿”打磨产品的做法已经被许多企业所抛弃。

“借助数字化手段，可以对目标市场、用户群体进行充分了解和预判，通过前端平台信息的收集，能反哺产品设计，打造更接近用户、更有情感联结的产品。”坚果产品总监何远说，将数字技术和实体制造深度融合，才是企业发展提升之道。

数字技术与实体经济融合能带来哪些实际利好？面临怎样的挑战？融合如何走向深入？中国贸促会研究院近日举办的座谈会对相关话题进行了探讨。

中国银行研究院首席研究员宗良说，从全球视角看，各国经济发展没有实体经济不行，疫情背景下，谁没有数字化转型，同样“寸步难行”。从中国来看，“十四五”规划纲要明确“促进数字技术与实体经济深度融合”，融合是大势所趋。

越来越多企业参与到融合实践中。对外经济贸易大学现代服务业研究中心主任陈进认为，当前主要有两类企业，一类是通过数字化转型升级的传统实体企业或带着数字化基因诞生的制造企业，另一类是服务于实体经济各个环节的数字化企业，它们拥有技术服务能力，帮传统企业进行数字技术的融合。安永（中国）大中华区科技、媒体与电信业咨询服务主管合伙人张伟雄发现，以前谈数字经济，更多是“轻资产、大平台、大流量”，而现在越来越多实体经济领域的硬核科技企业关心数字化进程。

不同类型的企业还发现，融合给企业带来实实在在的利好。

实现降本增效——通过数字化转型，降低了中间成本，提高效益。一些企业开放供应链系统，为汽车、能源、家电等传统企业提供数字化升级服务，实现双赢。如京东围绕研、产、供、销、服的全链条为北汽集团提供数智化供应链服务，为北汽开发的蓝谷云上线运营后，降低了北汽50%的服务器成本。

增强内生动力——基于消费者需求创新，产销循环更畅通；优化供应链管理，生产经营更主动。何远介绍，投影仪是高度集成化的产品，从核心芯片到镜头，其生产涉及到全球上万个零件，整个生产周期需要非常前置的规划，因而供应链的备货经常压力不小。但是借助数字化手段，可以对市场做出准确的预判，让供应环节提前三个月、半年甚至一年备货。“这些都是数字化给我们整个行业带来的赋能，也可以给其他行业提供参考。”

但是，目前融合或转型仍然面临挑战。

商务部中国国际电子商务中心电子商务首席专家李鸣涛在调研电商企业过程中发现，中国许多地方都有非常优质的产业带资源，每个产业带上有大量的中小微企业聚焦一个小的生产环节，生产中间产品。但是，出于短期较好的运营状态，企业没有感受到迫切的转型需要。“意识的调整和转变是首要问题。数字化转型越快越早，企业越能获得新的竞争力。”李鸣涛说。具体融合实践中，人才需求也越发突出。多位专家表示，实体企业数字化转型，需要既懂互联网、新技术，也具备行业专业性知识的人才，这类人才的培养还有待推进。

中国贸促会研究院副院长赵萍认为，总体来说，中国经济已经从主要依靠要素投入的高速发展阶段，进入到依赖创新驱动的高质量发展阶段，要坚持把做实做强做优实体经济作为主攻方向，推动制造业向数字化、网络化、智能化发展，提高产业链供应链的稳定性和现代化水平。在这个过程中，企业充分发挥数字能力优势，能够更好地服务实体经济，也为中国经济高质量发展发挥更大作用。

(责编：胡永秋、杨光宇)