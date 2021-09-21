本报记者 叶 子

8月26日，游客在北京环球影城未来水世界主题景区观看特技表演。

新华社记者 陈钟昊摄

8月13日，北京环球影城主题公园小黄人乐园景区进行开园前测试。

新华社记者 陈钟昊摄

8月26日拍摄的北京环球影城主题公园里的环球辉煌剧院。

新华社记者 陈钟昊摄

9月20日，中国首座环球影城主题乐园——北京环球影城面向公众正式开放。作为全球第五个以环球影城为品牌的主题公园，北京环球影城是该品牌目前开园规模最大的一家。

当风靡世界的环球影城主题乐园首次来到中国，将带来哪些全新体验？园区里又有哪些创新细节？本报进行了采访。

国内首创，融入大量中国元素

在北京环球影城，有一个全室内景区，步入其中，仿佛闯入一个梦幻的东方仙境。

门口半空悬挂着喜庆的的大红灯笼；和平山谷里张灯结彩，俨然一个欢乐的夜市；主人公阿宝生活的小镇里，有小桥流水、亭台楼阁、红砖青瓦、中式窗棂，还有中国画、竹林、酒坛；在“平先生面馆”，来者会被称呼为“大侠”，还能在这里品尝中国的担担面、煎饺、汤羹和茶水……随意驻足，游客就会被原汁原味的中国元素所环绕。

没错，这就是备受关注的功夫熊猫盖世之地主题景区。这一景区取材于以中国功夫为主题的梦工厂动画电影《功夫熊猫》，是环球影城首个以功夫熊猫为主题的景区，也是北京环球影城为中国观众量身打造的专属景区之一。

据介绍，功夫熊猫盖世之地是环球与“中国式传奇体验”相结合的初次尝试，园区再现了功夫熊猫系列电影中的故事情节与场景，众多的骑乘娱乐项目都以功夫熊猫的电影情节展开。特殊的是，功夫熊猫盖世之地景区基于全室内景点打造，是目前环球影城最大的室内主题景区，在不同季节和天气状况下都能保证比较舒适的体验，为游客带来一段美轮美奂的东方传奇之旅。

功夫熊猫盖世之地的创意总监迪安·欧利昂表示，打造这个景区的目标，就是将西方和东方的文化灵感巧妙结合，期望宾客仿佛“穿越电影屏幕”，打破次元壁，走入真实存在的熊猫阿宝生活的和平山谷。

北京环球影城主题公园拥有37个景点和娱乐设施，许多是初次亮相、与众不同的骑乘娱乐体验，其中就包括功夫熊猫盖世之地主题景区里一个人气火爆的项目——灯影传奇。游客乘坐着绚丽的花灯升空，能观看到主题景区的全景。

“灯影传奇是国内首创的设备，它融入了大量的中国元素。”负责这套游乐设施的广东金马游乐股份有限公司副总经理林泽钊告诉记者，整套设备参照中国传统灯笼的造型，座舱参考中国传统建筑元素设计，连灯笼上的图案也融入了中国皮影戏的文化元素，颇具创新意味。

据悉，广东金马游乐股份有限公司是北京环球度假区项目唯一的国产游乐设备供应商。为了达到最佳效果，项目团队从灯笼骨架的设计、布料的选型、图案的印刷工艺、缝制工艺到灯光的变色控制等，都经过了反复的测试和改良，力求完美展现中国传统灯笼的效果。

设施设计，适合国人人体特征

头戴小黄人发箍、手拿小黄人雪糕，在巨大的小黄人玩偶前面拍照留念，这是许多游客来到北京环球影城必拍的打卡照片之一。

其实，北京环球影城的小黄人乐园是全球最大的小黄人乐园。这一次，环球影城的设计团队专门设计制作了1000多种中国专属的电影主题纪念品，仅在北京环球影城有售，目前最受游客欢迎的，就是小黄人集市售卖的小黄人十二生肖系列。

小黄人十二生肖系列产品，灵感来自中国的十二生肖文化，包括小黄人十二生肖的T恤、背包等多种品类，还有小件纪念品，如钥匙链、冰箱贴等。今年是牛年，北京环球影城推出了牛年特别款的冰箱贴，试运营期间已经成为“爆款”。未来，北京环球影城会根据每一年生肖的变化，来推出该系列的特别产品。

除了颇有中国特色的纪念品，小黄人乐园里的游乐设施也是全新设计。

在超级萌乐岛上，有一个名为超萌漩漩涡的项目，能360度鸟瞰整个超级萌乐岛，适合全家人一起来体验。林泽钊介绍，超萌漩漩涡是国内首个64座大型自控飞机类项目，也是全世界最大、乘坐人数最多的自控飞机类项目之一。

“作为孩童最喜爱的小黄人区域，我们在设备的外观打造上花了很多心思。为了还原动漫角色软萌活泼的形象，在模具制作上，我们采取了3D打印技术，使造型更逼真立体。”林泽钊说。

游乐设施的细节里，也隐藏了不少新意。例如，小黄人乐园里有一套亲子同乐的滑行类过山车，叫萌转过山车。游客沿着一段多重连环转弯的路轨进行探索，仿佛穿梭在时空隧道中，重现小黄人电影里的经典场景。

负责这一设施的金马游乐副总经理王跃勇告诉记者，安全压杆的细节处理是这套设备的一大亮点。金马公司独创的无级锁紧装置，能适应身高0.9米到1.9米，最大体重136公斤的游客；特别增加的扶手装置，既兼顾成人抓握的舒适性，又考虑到小孩体型避免碰头。

“在座椅设计方面，我们也考虑到中国人的体型特征，通过反复人体工学试验，对座椅、安全带带扣和组件等细节精益求精。”王跃勇表示，在投入运营之前，团队做了安全压杆测试超18200次，防解锁测试超50万次，单台设备整机运行试验超4万次，设备还通过了严谨的拉力测试、应力测试、气动系统测试、刹车装置测试、安全带手动解锁及防潮测试、噪音测试等，在保证安全的前提下，力求让游客体验达到最佳效果。

场景震撼，凝聚中国智慧

走进北京环球影城侏罗纪世界努布拉岛，古藤缠绕的老榕树，随处可见的火山石，让人仿佛穿梭在侏罗纪时代的原始森林，不少游客直呼“真实”“过瘾”。这些震撼的场景，全部靠影视场景主题建筑还原技术实现，其中也凝聚着中国智慧。

为了“复活”努布拉岛，将距今6000万年前的原始环境搬到现实世界，打造高耸挺拔的假山景观是关键。假山高49米，是整个园区的制高点。有着多年文旅项目建设经验的中建二局华东公司北京环球影城项目经理邢义志直言：“还没做过比这更难的假山。”

根据创意方提供的概念图与模型，建设者先搭建出假山模型的基本轮廓，然后手工制作假山模型，再利用3D扫描及数字雕刻技术，推算出数字化的假山表皮数据，这就做好假山了“皮肤”。而后，技术人员像“切豆腐”一样对假山表皮进行切割，分割为3000多片正方形小块，进行次钢结构设计，最后再反向进行主钢结构的“骨骼”设计。

等假山的“全身骨骼”都塑造好，团队又首次采用了4D BIM（建筑信息模型）技术，明确每个零部件的安装位置，并清晰掌握每个部件的使用顺序和时间点。借助这项技术，假山上每个安装点位都被标记上代表不同电源回路、灯具型号的ID编号。这样，照明灯便能安全锁定在固定位置，避免出现灯具与过山车相撞的险情。

不少细心的游客注意到，乐园的建筑外立面分为“落叶”外立面、“雨水冲刷”外立面和屋顶的仿木纹外立面3种，这种复古风格可以说是完美“复刻”了电影中的经典建筑造型，庄严、寥落、肃穆的氛围感都有了。

中建二局华东公司北京环球影城项目总工程师王贺介绍，达到落叶效果的外墙施工并不容易。整体效果必须实现凹凸不平的岩石风化感觉，尤其要做出原始雨林的感觉，而参考资料只有少量照片和对完成效果的描述。

项目团队多方收集资料，陆续制作出树叶模具和样板。当单个树叶模板通过后，艺术指导与装饰人员还要一起对树叶进行排列组合，通过现场排版和CAD（计算机辅助技术）图纸排版，最终形成整面墙的树叶效果。

“每片树叶压印的深浅程度都要仔细把握，太深了会导致边缘锋利，显得刻意，太浅了效果又不够立体。”负责人说，按照工序，只有整面墙的雕刻完工后，才能将树叶模具压印在墙面上。因此，树叶的压印必须一次成功。经过在样板区反复试验，团队终于摸索出一套经验，最终确保电影效果完美再现。

对于项目团队而言，还原电影里的建筑仅仅是第一步，将绿植、道路、壁画等主题元素合理点缀在建筑上，一座主题公园才算生动起来。

在侏罗纪世界和小黄人两个主题公园，有近1000棵乔木及仿真树，还有大面积的灌木丛与草坪，将品类繁多的苗木顺利种下去可不是件容易事，尤其是要防止树木根系与地下市政管线等发生碰撞。于是，“苗木数字化规划及精细化种植技术”应运而生。

具体来说，项目团队要根据每棵树木的图纸定位及树球大小建立模型，随后与整个园区各专业模型综合嵌套对比，成功规避掉树木种植中可能与地下市政管线、基础等碰撞的问题，最终实现数字化规划及精细化种植。

热门景区，不容错过的打卡地

除了功夫熊猫盖世之地、小黄人乐园、侏罗纪世界，北京环球影城还有不少热门景区等待观众去打卡体验。

哈利·波特的魔法世界主题景区，是备受“哈迷”们期待的景区。其中，哈利·波特与禁忌之旅是在全世界的环球影城都广受赞誉的一个骑乘项目，它是一场非常刺激的冒险，游客可以沉浸在哈利·波特的故事中，开始一场魔法之旅。另一项过山车项目——鹰马飞行，则让游客以全新视角欣赏霍格沃茨城堡的美妙景色。

在北京环球影城的哈利·波特景区，电影中出现过的场景和细节被精心复制，不管是高高耸立的霍格沃茨城堡、常年积雪的霍格莫德村，还是随处可见的穿着长袍的巫师，魔法世界在这里得以重现。这个9月，大批“中国巫师”终于可以抱着猫头鹰、坐着火车，回到霍格沃茨魔法学校，体验一把“开学了”的感觉。

美食也是游玩体验的重要部分。北京环球影城主题公园中有超过110道美味菜品，65%是中国及亚洲风味，35%是西式美食。其中，最具特色的不得不提哈利·波特里的黄油啤酒，它也是此前公园在内部压力测试期间最受欢迎的美食之一。

在未来水世界景区，游客能近在咫尺观看在好莱坞大片中出现的水上战斗场景。急速俯冲、摩托特技、震撼爆破、枪林弹雨……许多前所未见的水上战斗特效，引得现场尖叫声不断。

北京环球影城的变形金刚基地是世界上首个以变形金刚为主题打造的景区。游客喜爱的霸天虎过山车，从静止加速到时速104公里只需要4.5秒，刺激程度可想而知。在“变形金刚：传奇现场”项目中，汽车人“风刃”“擎天柱”与“威震天”还会亮相与游客互动。

全新的“灯光，摄像，开拍！”场景位于好莱坞主题景区中，在这场表演中，游客将亲身经历电影制作过程，了解到如何使用特效创造惊人的电影场景，还能收获被风、雷、海浪等包围的感官体验。

数字服务，便捷得如影随形

行走在偌大的北京环球影城，除了接连不断富有新意和特色的游乐项目，数字服务也是如影随形。

去主题公园游玩，排队等候往往是令游客们最为头疼的事，而北京环球影城推出了官方App和微信小程序，游客可以通过它了解骑乘娱乐项目的预计等待时间，从而规划好自己的游玩线路，优化游玩体验、提升游玩效率。这些信息也可以在园区内的智慧显示屏上随时获取。

在北京环球度假区官方App和微信小程序上，游客还能在线购票、预约、了解演出时间、查询度假区相关信息，甚至获取园区内的导航服务，来帮助安排规划出游行程。另外，如果在游玩之前，游客提前在App或小程序里上传了自己的照片信息，还能在入园时享受便捷的刷脸入园服务。

不仅如此，在环球影城内购物时，游客会发现，许多商户里，智慧显示终端产品代替了传统的纸质标牌，用于展示商品详情。这种数字化的创新展示形式，不仅减少了纸质物料的浪费，也为游客创造了一个更加环保和高效的游玩环境。

京东方科技集团股份有限公司相关负责人向本报介绍，京东方为环球度假区量身定制的智慧显示产品，是其智慧园区解决方案的落地应用之一，能实现设备连接标准化和智能应用服务化。这款产品具有超高亮度、防水、防尘、防残影、防灼烧等特点，无论是在艳阳高照还是冰天雪地的天气里，都能为园区游客和工作人员带来安全、清晰、高效的信息指南，从而大幅提高园区运营和管理效率，以“屏之物联”的创新点亮人们的智慧生活。

“在数字化盛行的当下，我们致力于为游客带来便捷的数字化游园体验。”北京国际度假区有限公司主题公园和度假区管理分公司总经理苗乐文表示，“以往，提起北京，大家都会想到紫禁城，想到长城。我们希望能够为游客呈现非同凡响的文化和娱乐体验，将北京环球度假区打造成为北京文旅行业的一个新地标。”

(责编：申佳平、杨迪)