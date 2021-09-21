新华社深圳9月20日电 （记者齐中熙）9月18日至19日，中共中央政治局常委、国务院副总理韩正在广东深圳调研。韩正强调，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，打造市场化、法治化、国际化营商环境，推动前海深港现代服务业合作区加快发展。

韩正前往前海嘉里中心，听取前海深港现代服务业合作区扩区规划建设及下一步工作思路汇报，俯瞰合作区开发建设情况；到香港交易所前海联合交易中心，调研大宗商品现货交易平台建设情况，了解交易品种、价格走势等。韩正充分肯定前海合作区开发建设取得的成绩，强调要充分用好扩区、放权、赋能等新政策，以加强深港合作为抓手，利用香港现代服务业的发展优势，精心谋划产业布局，增强发展后劲，打造国家高水平对外开放的新高地。

韩正走进中国（深圳）知识产权保护中心，了解知识产权“一站式”协同保护平台建设、海外知识产权纠纷应对情况。他强调，要构建知识产权创造、保护和运用生态系统，加大知识产权特别是民营科技创新企业知识产权保护力度，促进知识产权服务便利化。在前海合作区人民法院，韩正考察涉外涉港澳台民商事审判和国际商事纠纷多元化解决工作，了解民商事域外法律适用、香港法律专业人士聘任、内地与港澳司法协助等情况。他指出，要加快推动粤港澳大湾区法律规则衔接和机制对接，培养一批专业化人才特别是年轻的专业化人才，联动香港打造国际法律服务中心和国际商事争议解决中心，不断提升法律服务水平，打造市场化、法治化、国际化营商环境，为推进粤港澳大湾区建设提供有力法治保障。

韩正来到深圳华为技术有限公司、迈瑞生物医疗电子公司，考察企业自主创新、生产经营、市场开拓等情况。他指出，改革开放以来，我国民营企业蓬勃发展，充满生机活力，已经成为科技创新的重要主体。创新是引领发展的第一动力，进入新发展阶段，推动高质量发展，必须深入实施创新驱动发展战略，实现高水平科技自立自强。国家坚定支持民营企业创新发展，鼓励民营企业通过科技创新不断提升国际竞争力。民营企业要紧紧围绕国家战略，坚持以产业化应用为导向，运用好市场化机制推动自主创新，为加快建设科技强国作出更大贡献。

李希、夏宝龙参加上述活动。

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