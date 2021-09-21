据新华社海南文昌9月20日电 （记者李国利、黎云、黄一宸）9月20日下午，天舟三号货运飞船发射任务取得圆满成功。

当日15时10分，搭载天舟三号货运飞船的长征七号遥四运载火箭，在我国文昌航天发射场点火发射（如图。新华社记者杨冠宇摄），约597秒后，飞船与火箭成功分离，进入预定轨道，15时22分，飞船太阳能帆板顺利展开且工作正常，发射取得圆满成功。

新华社北京9月20日电 （记者王逸涛、高蕊）据中国载人航天工程办公室消息，天舟三号货运飞船入轨后顺利完成入轨状态设置，于北京时间2021年9月20日22时08分，采用自主快速交会对接模式成功对接于空间站天和核心舱后向端口，整个过程历时约6.5小时。天舟三号装载了航天员生活物资、舱外航天服及出舱消耗品、空间站平台物资、部分载荷和推进剂等，与天和核心舱及天舟二号组合体完成交会对接后，转入三舱（船）组合体飞行状态。

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