原标题：国家监委制定第一部监察法规 《中华人民共和国监察法实施条例》公布施行

新华社北京9月20日电 经党中央批准，国家监察委员会20日发布公告，公布《中华人民共和国监察法实施条例》，明确自公布之日起施行。这是国家监委根据《全国人民代表大会常务委员会关于国家监察委员会制定监察法规的决定》制定的第一部监察法规。《条例》以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党中央关于深化国家监察体制改革的重大部署，坚持加强党的全面领导，坚守以人民为中心的根本政治立场，加强规范化、法治化、正规化建设，完善监察权运行机制，是纪检监察机关深入践行习近平法治思想，推进监察法规制度建设系统集成、协同高效的重大成果。

《条例》分为总则、监察机关及其职责、监察范围和管辖、监察权限、监察程序、反腐败国际合作、对监察机关和监察人员的监督、法律责任、附则等9章，共287条，与监察法各章相对应。《条例》在监察法相关规定的基础上，进一步廓清公职人员外延，对监察法规定的六类监察对象逐项进行细化，以明文列举的方式作出规定，明确监察全覆盖的对象范围。

《条例》明确监察机关调查范围，分别对监察机关调查违法和犯罪职责作出规定，列出了职务违法的客观行为类型，列举了监察机关有权管辖的101个职务犯罪罪名。这101个罪名既是监察机关调查职务犯罪的责任清单，也是对公职人员特别是领导干部履行职责的最底线要求和负面清单，是公权力行使的制度笼子，有利于教育警示公职人员特别是领导干部敬畏纪法、尊崇纪法，做到依法用权、秉公用权、廉洁用权。

《条例》按照职权法定的原则，进一步明晰监察职责边界和措施使用规范，推进监察机关依法充分履行监督调查处置职责。紧盯监察措施使用中的关键点和风险点，对15项监察措施的适用条件、工作要求、文书手续以及告知义务等事项作出详细规定，并对监察证据种类、证据审查、证据规则等作了规定，确保监察机关依法正确采取措施。

《条例》将监察法规定的监察程序分解为线索处置、初步核实、立案、调查、审理、处置、移送审查起诉7个具体环节，在各环节中贯通落实法治原则和从严要求，形成执纪执法贯通、有效衔接司法，权责清晰、流程规范、制约有效的程序体系。同时，强调监察机关对于线索处置、立案调查、处置执行等重要事项严格按照权限履行请示报告程序，采取监察措施要按照规定的审批权限履行报批手续。

《条例》专章规定了对监察机关和监察人员的监督，完善接受各方面监督的体制机制，健全内部监督制约制度，构建系统化全方位的监督机制。《条例》的公布施行，充分彰显了纪检监察机关接受最严格的约束和监督的坚定决心，有利于纪检监察机关严格按照法定权限、规则、程序开展工作，更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用，推动新时代纪检监察工作高质量发展。

(责编：申佳平、杨迪)