陈溯

原标题：水利部：秋汛超警河流数较常年偏多六成

记者20日从中国水利部获悉，今年中国秋汛形势复杂严峻，8月下旬以来，有119条河流超警，较常年同期偏多六成。

9月7日，重庆朝天门码头沿江低洼地带被水淹没。 中新社记者 何蓬磊 摄

8月下旬以来，中国西南东北部、西北东南部、黄淮、华北等地持续阴雨天气，长江上游干流及嘉陵江、汉江上游，黄河中游三花区间及伊洛河、沁河，淮河中游沙颍河，海河南系漳卫南运河等流域降雨显著偏多。据水利部统计，云南、贵州、四川、重庆、湖北、陕西、河南、河北等8个省份119条河流发生超警以上洪水、34条河流超保、5条河流发生有实测资料以来最大洪水，超警河流数较常年同期偏多六成。其中，长江发生2021年第1号洪水，汉江发生2011年以来最大秋汛，丹江口水库出现1973年建库以来最高水位，海河南系卫河上游发生近20年来首次秋季洪水。

针对秋汛防御，水利部逐日会商，强化汛情研判，将预测预报成果直达相关地方水利部门和流域管理机构，及时通报中国应急管理部提醒做好应急抢险工作，并派出工作组赴湖北、四川、河南等地，指导地方做好暴雨洪水防御和险情应急处置工作。

当前秋汛仍在持续，气象部门预计，9月20日至10月9日，主雨带仍维持在西南东北部、西北东南部、黄淮、华北南部等地，降雨量较常年同期偏多五成至1倍。受其影响，长江上游干流及支流嘉陵江、汉江上游，黄河中下游干流及支流渭河、伊洛河、沁河，淮河支流沙颍河、涡河，海河南系漳卫河、滏阳河等河流将出现明显涨水过程，部分河流可能再次发生超警以上洪水。

“今年秋汛形势严峻，存在以下薄弱环节：一是秋汛历时长、雨区重叠，部分水库连续应对多次洪水，调度难度大；二是部分堤防主汛期水毁多，工程尚未修复；三是进入后汛期，水利工程调度需兼顾防洪安全与蓄水；四是各地连续奋战，易产生麻痹心理和厌战情绪。”水利部有关负责人表示，水利部将继续密切监视天气变化，盯住重点地区、重要设施、关键环节，滚动做好监测预报预警，优化水工程调度，确保防洪安全的同时有序做好汛末蓄水，严密防范山洪灾害和中小河流洪水，落实落细各项防御工作。

(责编：申佳平、杨迪)