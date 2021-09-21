马帅莎 郭超凯

原标题：天舟三号货运飞船与空间站组合体完成自主快速交会对接

记者从中国载人航天工程办公室获悉，天舟三号货运飞船入轨后顺利完成入轨状态设置，于北京时间9月20日22时08分，采用自主快速交会对接模式成功对接于空间站天和核心舱后向端口。整个过程历时约6.5小时。

天舟三号装载了航天员生活物资、舱外航天服及出舱消耗品、空间站平台物资、部分载荷和推进剂等，与天和核心舱及天舟二号组合体完成交会对接后，转入三舱(船)组合体飞行状态。

当天15时10分，搭载天舟三号货运飞船的长征七号遥四运载火箭，在中国文昌航天发射场点火发射。约597秒后，飞船与火箭成功分离，进入预定轨道。15时22分，飞船太阳能帆板顺利展开且工作正常。

(责编：申佳平、杨迪)