陈曦

原标题：求解斑马线上的人车博弈

217个“电子警察”值守路口，平均每日抓拍百余起，违法行为人将被罚款200元记3分……近年来，“礼让斑马线”行动在全国推广开来，多地明确处罚标准，取得初步成效。

8月初，北京市启动“文明驾车 礼让行人”专项整治行动，公安交管部门增派警力流动式巡查，同时增设交通技术监控设备点位，向斑马线上的乱象亮剑。

小小斑马线，一头连文明，一头牵安全。从“要我礼让”到“我要礼让”，“人让车”执行得如何？记者近日进行了一番探访。

是礼更是法

据公安部交通管理局统计，2020年1月至10月，机动车肇事导致的伤亡事故中，12.24%是由于未按规定让行，居十大危险驾驶行为之首。

中国道路运输协会会长王丽梅表示，斑马线是保障行人安全的生命线，也是体现城市文明的刻度线和风景线。“礼让斑马线”在一些国际大都市推行已久，是世界公认的驾驶文化，有效提升了道路交通安全总体水平。

斑马线更是一条法律红线，整治不礼让行为早已有法可依。道路交通安全法规定，机动车行经人行横道时，应当减速行驶；遇行人正在通过人行横道，应当停车让行。机动车行经没有交通信号的道路时，遇行人横过道路，应当避让。机动车驾驶人若违反上述法律、法规，处警告或者20元以上200元以下罚款。

北京市交管局新闻办公室副主任汪海告诉记者，“车让人”并非新规，各地的专项整治行动旨在不断强化礼让意识、细化让行规则。

国家发改委综合运输研究所城市交通运输研究中心主任程世东表示，“礼让斑马线”体现了行的优先级，作为道路交通中的弱势群体，当“人”“车”冲突时，行人拥有最高路权，其次是非机动车，最后是机动车，也符合倡导绿色出行的宗旨。

从纸面走向现实

2007年，浙江杭州市在公交、出租行业进行试点，将斑马线礼让情况纳入司机考核标准，“车让人”从纸面走向现实。2015年，《杭州市文明行为促进条例》颁布，斑马线“礼让行人”首次被写入地方性法规。

2018年，公安部下发《关于进一步加强机动车不礼让斑马线治理工作的指导意见》。

近日，记者来到位于北京西单商业区的灵境胡同西口。地处西单北大街与灵境胡同、辟才胡同的交叉口，毗邻多个大型商场，该路口是北京确立的118个交通文明示范路口之一。

北京市交管局秩序处优化科副科长李磊介绍，交管局在摸排灵境胡同西口基础情况后，按照“一口一策”标准，调整车道设置，将路口由西向东方向的右转车道调整为直行右转车道，遇红灯时可限制右转车辆，减少与行人过街的交织冲突；同时，对路口由北向东方向采取机动车7时至20时禁止左转措施，以保障由南向北行人的通行安全。

今年6月起，杭州进入“礼让斑马线2.0时代”，通过“左进右出”的“Z字形”，让非机动车、行人“绕起来”面对来车方向，看清车辆通行情况；在600多个主要路口设置黄网格线，减少视线遮挡和提高警示。

在各地的实践中，“电子警察”的非现场执法是最主要的监管手段。

在广东深圳，很多无灯管控路口上线违法自动抓拍系统，可做到全天候不间断自动查处、自动分拣、自动上传。到今年底，北京的“不礼让行人”违法抓拍路口将增至800到1000个，由东城区、西城区两个核心城区推广至其他城区。

一个共同点是，各地对不礼让斑马线行为的治理，都把明确处罚标准作为第一步，且大多采用“罚款+记分”的方式。其中，深圳市处罚款500元并记3分，安徽合肥市罚款100元至200元并记3分，河北省和天津市对违法行为处以50元罚款。

让人车良性互动可持续

“只有通过持续性而非运动式的严格执法，才能改变驾驶员的不礼让行为，进而使礼让成为整个社会的文明习惯。”程世东分析称，上海市于2016开始治理此类违法行为，自2018年起，“电子警察”拍到的机动车不礼让行人违法量年均下降近五成。而杭州严格执法十几年后，“车让人”已经是城市共识，人车博弈不见了，取而代之的是理解和配合。

在灵境胡同西口，记者注意到，路口值守的除了交警，还有文明引导员、交通协管员以及身穿蓝马甲的志愿者。59岁的张阿姨手持“让字牌”，正指挥行人加速有序通过，“现在大家心中有章法，我们帮着维持秩序，通行效率大大提高了”。

“最近一个月，不礼让行为减少了六成左右。”在灵境胡同西口执勤的西城区交通支队民警告诉记者，开始罚款后，大部分机动车驾驶员都能够依规行事，但行人和非机动车的问题越发显露出来，比如有的“低头族”在斑马线上开小差，一些电动车、自行车越线逆行。

对此，王丽梅认为：“礼让是一种互动，所有交通参与者都尊重各方的路权，才能从整体上打造最优通行环境。享受机动车礼让的前提是，行人和非机动车也依法行使路权，否则同样要受到谴责，交管部门可尝试约谈、通报等方式。此外，要推动交通文明进社区、进校园，让礼让观念深入人心。”

程世东建议，为推动“车让人”常态化，除了有法可依、执法必严，还要根据各地区的交通复杂程度，探索升级技术手段，不断改善路口通行环境。“例如，优化交通信号灯相位和配时，科学应用信号控制方式，在人行横道较长的信号灯路口，设置行人二次过街信号灯，而对于人流稀疏的路段斑马线，采取行人请求式按钮信号控制，有效平衡人车需求。”

有专家表示，要通过持续性而非运动式的严格执法，辅以不断升级的技术手段优化通行环境，让机动车在斑马线前真正慢得下、停得住，最终将制度的外在约束内化为全社会的文明习惯，推动“要我礼让”向“我要礼让”加速转变。

(责编：申佳平、杨迪)