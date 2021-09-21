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节日消费谨防营销套路

2021年09月21日10:32 | 来源：经济日报
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原标题：节日消费谨防营销套路

　　中秋国庆双节临近，消费市场一片火热。与此同时，各种营销套路也随之出现，让人防不胜防。

　　以月饼为例，一些不良商家炒作概念、制造噱头，出现了一些消费陷阱。消协部门提醒，购买月饼不要轻信“无糖、无脂、无添加、不含防腐剂”等宣传，对“保健月饼”“减肥月饼”“养生月饼”等品类要保持警惕，有的月饼声称加入了“鱼翅、燕窝、海参”等，价格非常高，偏离节日消费的初衷，国家相关部门也从未批准过保健类月饼。实际上，节日消费受到推崇，源于人们对传统文化和特殊节庆的情感寄托，这种朴素的情感不该被过度商业开发和无限度滥用。

　　商家往往使用老套路，中招者却不乏新面孔。对于各种预付费兑换套路，消费者要保持高度警惕。以“纸螃蟹”为例，中秋国庆前后，正是大闸蟹上市旺季，不少人提前抢购蟹券。但在实际消费中，却面临“一券在手，螃蟹难求”的尴尬局面，或是最终收到缺斤短两的螃蟹，投诉维权成本很高。面对商家在节日推出的花样百出的预付费充值活动，消费者要对商家信誉作必要了解，根据自身实际需要来办理，并仔细阅读合同条款，明确预付卡的使用期限和条件，以防出现不必要的损失。

　　面对眼花缭乱的宣传，消费者不要被所谓“特价”所迷惑。一些商家动辄以“爆款”“特价”来吸引消费者。在直播带货平台，不时就会出现“全网最低价”等宣传，吸引了一些消费者围观和下单。对于有关促销手段，消费者要保持一份清醒和理智。

　　节日消费切忌跟风和盲目，消费者购物时要根据实际需求，切勿贪图便宜抢购囤积，因商品打折而冲动消费，导致出现商品过期或浪费的情况，到头来得不偿失。

　　人无信不立，业无信不兴。对于商家来讲，要牢记“诚信”二字，这样才能走得更远。

(责编：申佳平、杨迪)

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