刘兵

原标题：“炒鞋”之风刹不住！谁在点火？

某国际运动品牌的球鞋“闪电倒钩”在国内上市以来，热度一直不减。记者在某潮牌购物平台发现，发售价为1599元的球鞋，已经被炒到2万元左右，最高甚至达到69999元，溢价超过40倍！尽管鞋的价格被炒到令人咋舌，但截至记者发稿时，已显示有超过1100人付款。

所谓“炒鞋”，就是把一些潮鞋购入后加以囤积，等到价格上涨时再卖出。一些产量少的爆款运动鞋，一转手就能卖高价。

不仅是国际品牌，一些国内品牌的鞋也被热“炒”。记者浏览各购物平台发现，一款参考发售价仅1499元的明星同款篮球鞋，价格已被“炒”到48889元。另一款原价899元的篮球鞋，目前的价格为5999~6999元，而且断码严重，大部分号码显示无货。

而“炒鞋”之风背后则藏着商家的套路。某运动鞋品牌的一名王姓导购表示，许多品牌商都会在发售限量款明星联名高端球鞋时，采取预约排队、抽签购买的方式进行“饥饿营销”，通过增加球鞋稀缺性提升品牌价值。同样有购潮鞋经历的小彭说，有些限量的球鞋，官网上根本不会显示。

“专业”的“炒鞋客”也是推高鞋价的帮手。记者了解到，“炒鞋客”通过专业的抢鞋软件，从官方发售的渠道以发售价抢买热门款。他们会在某款鞋处于低价时，在炒鞋平台集中入手大量同款鞋，一旦达到某种数量，便可以左右这款鞋在二级市场的定价。

北京京师律师事务所律师熊超认为，球鞋品牌方、“炒鞋客”以及各种二级市场交易APP平台，将所谓的潮鞋价格抬到了一个本不该有的天价。有些“炒鞋”行为可能涉嫌违法，要小心风险。根据价格违法行为行政处罚规定，经营者相互串通、操纵市场价格造成商品价格较大幅度上涨的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得5倍以下的罚款。

(责编：申佳平、杨迪)