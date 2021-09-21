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国务院安委办下发通知 要求各地立即开展水上客运专项督查检查

陈溯 郭超凯
2021年09月21日10:35 | 来源：中国新闻网
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原标题：国务院安委办下发通知 要求各地立即开展水上客运专项督查检查

　　记者20日从中国应急管理部获悉，当天，国务院安全生产委员会办公室(简称“国务院安委办”)下发紧急通知，要求各地、各部门强化交通运输安全防范，立即开展水上客运专项督查检查。

　　18日17时许，贵州六盘水市六枝特区牂牁镇牂牁江一客轮发生侧翻。事故已致10人死亡，5人失联，目前搜救工作仍在进行当中。应急管理部已派出工作组到达客船侧翻事故现场，会同公安、交通运输等部门指导当地开展救援处置和事故调查工作。

　　20日上午，国务院安全生产委员会副主任、应急管理部部长黄明主持召开视频调度会议，要求深刻汲取近期事故教训，细化部署交通运输和其他重点行业领域安全防范工作，督促各地、各有关部门严格落实安全责任措施，切实保障民众生命财产安全。

　　会议指出，要更加有力防控交通运输安全风险，中秋、国庆最突出的安全风险仍然是交通运输领域，要督促有关地方和部门强化水上客运、道路运输、民航、铁路运输的针对性排查治理，对存在重大隐患的坚决停业整顿，同时强化极端天气预警响应和部门联动，必要时果断停航停运。要组织对旅游设施和新型游乐项目安全检查，达不到安全要求的一律停止运营，要紧盯居民区、大型商业综合体等假期人员聚集场所消防安全，严查违规用火用电，严防群死群伤。

　　当天，国务院安委办下发紧急通知，要求各地、各部门强化交通运输安全防范，立即开展水上客运专项督查检查，重点核查近年来发生过险情事故、有违法违规记录的水上客运经营企业和单位，深入开展公路违法超员和违法载人专项治理，进一步加强铁路沿线安全环境整治力度。

　　中秋节假期期间，全国应急管理系统强化值班值守，国家综合性消防救援队伍和安全生产、地震等专业救援队伍时刻保持应急状态，全力做好战备执勤和应急救援处置。据统计，截至20日17时，国家综合性消防救援队伍在重点区域设置2500余个临时执勤点，派驻1.3万余名指战员前置驻防备勤，参与各类灭火及抢险救援任务5064次，出动车辆1.1万余辆次、指战员6万余人次，营救疏散民众1477人。

(责编：申佳平、杨迪)

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