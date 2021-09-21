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原标题：疫情下欧洲商界缘何对中国市场热情不减

从庞大消费市场，到持续稳定的疫情防控，再到中国与欧洲多国不断增进的贸易往来, 中国经济给欧洲企业带来信心与机遇。伴随着中国开放大门越开越大的坚定承诺和行动，欧洲商界对中国市场热情不减，合作“变挡加速”。

庞大消费市场令更多欧企动心

成立于1898年的伦敦瑞伯特公司主要生产手表配件和精品皮具等奢侈品。疫情冲击下，这家企业决心进一步加大中国市场投资。

“即使在2020年全球受疫情冲击严重的时候，中国的奢侈品市场也出现显著增长。”伦敦瑞伯特公司首席执行官奥利弗·拉波特对记者说，过去半年中，公司更加专注于中国市场，希望能够研究和了解中国人的消费习惯和零售趋势。

拉波特看好中国市场发展前景，认为中国将成为全球最大的奢侈品市场。“我们对中国市场的投资是长期的，”拉波特说，“我们相信中国市场具有巨大增长潜力，也期待加强与中国合作伙伴和消费者的关系。”

4月3日在瑞士苏黎世拍摄的商店内售卖的兔子包装的巧克力。（新华社发，马丁娜·富克斯摄）

疫情期间，瑞士人均巧克力消费量出现下滑，国内市场需求减少。瑞士巧克力零售商拉贝拉赫公司首席执行官约翰内斯·拉贝拉赫说，这“是时候将业务扩展到瑞士以外的国家，应向东方进发了”。

“一年前，我们开始在天猫开展在线业务，并在我们自己的网店与中国的一个小团队进行合作。销售额超出了我们最疯狂的预期。”拉贝拉赫在接受新华社记者采访时说。

市场研究咨询公司英敏特致力于研究世界各地的消费市场，积极追踪疫情后消费者态度及消费信心。“通过数据，我们十分坚定地看好中国的经济发展潜力。”该公司亚太总经理马修·纳尔逊对新华社记者说道。

稳健投资环境令在华制造商安心

德国汽车零部件生产商采埃孚公司首席执行官沙伊德勒表示，中国市场体量庞大，在很多领域处于最前沿。采埃孚将在中国提供解决方案，为全球服务。

德国知名车企宝马集团在中国建立了除德国之外最大的研发体系，并快速扩展与中国优秀科技企业的合作。集团董事长齐普策对新华社记者表示，宝马对中国的发展形势倍感振奋，将继续同中国汽车行业深入合作。中国是最重要的创新市场之一，宝马与众多中国企业合作，建立了自己的数字化公司，不断加强自身在华实力。

7月21日拍摄的首架在中国完成交付工作的空客A350飞机。(新华社记者孙凡越摄)

今年7月，欧洲飞机制造巨头空中客车宣布，空客天津宽体机完成和交付中心A350项目正式运营，其首架A350飞机正式交付中国东方航空集团有限公司。这也是首架在中国完成交付工作的空客A350飞机。

公司首席执行官纪尧姆·福里表示，中国经济强劲发展势头为航空业合作创造机会。他说，空客重视与中国的牢固伙伴关系，并愿通过进一步加强合作来支持中国的工业现代化。从长远来看，空客公司将致力于促进航空业的脱碳和可持续发展，并愿与志同道合的中国伙伴合作。

共享发展成果增添商家信心

从欧洲多国今年上半年与中国的双边贸易数据，到英国顶尖智库发布跟踪报告揭批“脱钩”真相，一组组数据清晰显示，中国与包括欧洲在内的全球贸易往来紧密勾连，不断升温。

欧盟统计局近期公布的数据显示，今年上半年中国继续保持欧盟第一大贸易伙伴地位。英国国家统计局公布的数据显示，第一季度中国超过德国成为英国最大的单一货物进口来源国。自2018年起，中国成为捷克全球第二大、欧盟以外第一大贸易伙伴。

从进博会到海南自贸港建设，从取消外资逐案审批制到跨境服务贸易负面清单在全国推广实施，一场场世界级的国际展会，一项项重大深改举措和外资优惠政策出台，中国敞开的大门彰显了中国与全球共享发展的格局和信心。

从广交会到服贸会、进博会，与中国打过近半个世纪交道的英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里表示，中国每一次对外开放举措都让他惊喜，今年以数字经济为特色的服贸会又令他眼前一亮。

“对世界各地的商家来说，中国是一个一定要去的地方，一个做生意的好地方。”佩里说。

(责编：申佳平、杨迪)