郑莹莹 马帅莎 郭超凯

原标题：10年14次 中国“太空之吻”助航天器在宇宙“搭积木”

在发射数小时之后，北京时间20日晚，中国空间站的第二艘货运飞船——“天舟三号”与天和核心舱在太空精准对接，“太空之吻”再次亮相。而这一“吻”，距离2011年中国首次实现空间交会对接，大概过去了10年。

10年前一“吻”定情

中国是继美、俄后，世界上第三个独立掌握交会对接技术的国家。只有突破交会对接技术，才能开展空间站的建设，提供物资运送对接、人员天地往返等。

交会对接，是两个航天器(飞船、空间实验室、空间站等)在空间轨道上会合，并在结构上连成一个整体的技术。目前国际空间站里，主要是依靠对接机构来实现更大吨位的飞行器的组装，其过程就像“太空搭积木”，运载一个飞行器上天，再运载另一个，在太空搭建在一起，逐渐扩展。

10年前，神舟八号载人飞船成功实现了与天宫一号目标飞行器的交会对接，这是中国历史上首次实现空间交会对接。

10年间，中国成功实施了14次空间交会对接。这寂静无声却又不负深情的“一吻”，这一次次精准、可靠的“太空之吻”背后，是中国航天科技集团八院805所对接机构研制团队的艰辛攻关。

三个航天器呈“一”字构型

2021年4月29日，中国空间站的第一个舱段——天和核心舱如期升空，中国空间站建造大幕正式拉开。作为“太空搭积木”的关键，对接机构可以说是中国空间站的“关节部位”，多年的技术积累终于派上用场。

“只要后续有航天器发射，就必须通过对接机构才能实现与空间站任意舱段的组合。按照后续规划，我们每年都得保证4套对接机构的生产交付，才能满足空间站的正常运营需求。”中国航天科技集团八院805所对接机构副主任设计师丁立超说。

月圆人圆、阖家团圆的中国传统中秋佳节之际，中国空间站里坚守“太空岗位”的天和核心舱、天舟二号货运飞船，迎来了新伙伴——天舟三号货运飞船。

今年5月进驻空间站的“送货小哥”天舟二号货运飞船，在9月18日通过180度绕飞，来到了原本停靠神舟十二号载人飞船的位置，为新伙伴腾出空间，以“稳稳”接上天和核心舱。

目前，中国空间站的这三个航天器呈“一”字构型，“手拉手”在宇宙“看”中国人佳节团圆。

此次天舟三号货运飞船成功对接后，将视情况进行“太空加油”，即：等待神舟十三号航天员乘组进驻中国空间站后“拆包裹”。(完)

(责编：申佳平、杨迪)