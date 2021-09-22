本报电 （记者孙亚慧）近日，海外人才创业大会在湖南自贸试验区长沙片区雨花区块举行，18个来自北京和长沙的海归创业项目同台比拼，取长补短。

海外人才创业大会是北京市朝阳区重点打造的面向全球海外人才的创新创业平台，包含创业大赛、创新峰会等品牌内容。从2013年举办至今，共吸引来自20余个国家和地区的2.3万余名归国或海外创业者，累计选拔出5000余个项目落地。

今年5月，湖南长沙·北京朝阳两地经济社会发展座谈会在长沙举行，两地签署了战略合作框架协议及12个专项合作协议，共同谱写跨区域合作新篇章。

刘铠文在英国剑桥大学获得博士学位，他所带来的创业项目致力于青少年科学素质与创新能力的培养。项目依托人工智能、大数据、自适应测试等技术，探索适合青少年的创新型学习体系，努力让孩子们了解并热爱上自然科学、应用科学、社会人文，为他们量身打造项目式的探究方式。

从新零售到文化创意，从智慧家居到露营集市，18个海归创业项目纷纷亮相，获得与会者与投资机构青睐。据了解，活动中，6个来自北京的创业项目还与长沙“海梦岛”创客空间签订落地服务协议，后者将为其打造高效发展的成长环境，为海内外人才来湖南创业提供服务。

(责编：杨光宇、胡永秋)