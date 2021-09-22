本报记者 孔德晨

新的国家计量基准来了！记者从国家市场监督管理总局获悉，依据《计量法》《计量基准管理办法》有关规定，市场监管总局近日批准新建3项国家计量基准、经技术改造后替代原有2项计量基准，这5项国家计量基准，涉及电离辐射、流量、光学、无线电等4个计量专业领域，填补了中国相关领域最高测量能力空白。

“计量作为构建一体化国家战略体系和能力的重要支撑，是全球测量体系的基石。”国家市场监管总局有关负责人表示，计量基准的技术水平代表国家的最高测量能力，本次新批准的5项国家计量基准，为中国科技创新、产业发展、医学诊疗等领域迈向高质量提供了坚实的计量基础，对构建国家现代先进测量体系、提升国家核心竞争力具有重要意义

乳腺癌筛查有了重要的计量支撑——电离辐射领域新建立双基准，为医学诊疗保驾护航。市场监管总局有关负责人介绍，围绕我国医疗卫生领域的计量要求，电离辐射领域新建立“乳腺X射线空气比释动能基准装置”和“水量热计加速器光子水吸收剂量基准装置”国家计量基准。其中，“乳腺X射线空气比释动能基准装置”覆盖乳腺诊断所有能量范围，实现了乳腺X射线空气比释动能的量值复现，测量能力达到国际先进水平。该基准装置是乳腺X射线空气比释动能量值溯源的源头，保障了全国量值的准确与统一，为我国开展乳腺癌筛查提供了重要的计量支撑。“水量热计加速器光子水吸收剂量基准装置”扩展不确定度为0.7%，达到了国际先进水平。这一基准装置服务于医学健康领域的放射治疗剂量，其建立提高了放疗质控设备的溯源准确度，实现了放射治疗水吸收剂量的量值传递。

服务于航空航天、能源环保、生物医药、国防科研等领域，有效支撑国家前沿科技和重大战略——流量领域新基准启用，填补中国量值源头空白。“（0.2~30）m/s空气流速基准装置”是复现气体流速量值的基准装置，测量能力达到国际先进水平。“该基准作为国家气体流速量值的源头，用于统一全国气体流速量值，使我国气体流速量值实现国际等效与互认，填补了我国空气流速量值源头的空白。”上述负责人表示。

人工智能技术新领域迎来“硬核”助力——光学领域基准升级更新，为新技术发展奠定坚实基础。“漫透射视觉密度基准装置”采用了自主研制的光纤半球发射器，技术条件符合国际新定义的规定。“新的基准装置扩展了原有基准的测量范围，减小了测量不确定度，测量能力达到国际先进水平，满足了当前社会各行业对光学密度量值溯源的需求，尤其是人工智能技术新领域，例如视觉感知、智能显示、安防监控等，以及核设施监测、航天器无损检测、医学影像等传统领域的极端量溯源需求。”该负责人说。

无线电功率量值准确统一有保障——无线电领域基准更新，为数字经济时代全面赋能。同轴功率基准是中国无线电同轴功率量值溯源的源头，有力保障了无线电功率量值传递的准确与统一。新型“同轴功率基准装置”具有准确度高、稳定性好、体积小、重量轻、操作方便的特点，扩展了原基准的测量范围，提高了测量水平，测量能力达到国际先进水平。该装置可为通信、航天、气象、广播等领域的科研院所、重点企业提供功率量值溯源，能够保障无线电功率量值的准确、有效、一致，支撑中国科技、工业、经济的发展。

(责编：杨光宇、胡永秋)