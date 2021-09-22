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首趟中非铁海联运班列从株洲开出

2021年09月22日06:03 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　九月十五日，湘粤非铁海联运首趟班列即将启运。
　　新华社记者 明 星摄

　　本报长沙电 （记者孙超）9月15日上午10时10分，国内首趟中非（湘粤非）铁海联运班列承载着86个标准集装箱的援非大米，从广铁集团长沙货运中心株洲中车物流有限公司专用线发出，并于次日清晨抵达广州南沙港，之后与广州至非洲大陆的海运航线无缝衔接，最终将到达非洲肯尼亚蒙巴萨。

　　据了解，中非铁海联运模式与江海联运模式相比，全程可缩短15天左右时间，有效解决目前对非物流周转时间长、综合物流成本高等难题。未来，中非（湘粤非）铁海联运班列将逐步实现常态化开行，成为中国中西部地区与非洲国家之间的重要物流通道，让非洲各国分享中国经济社会发展的红利。

　　“我们提前了解客户的装卸需求，精准开展运输组织能力分析，确保有货就能装、有车就能卸，最大限度地发挥运能。”长沙货运中心营销科科长晏明辉介绍道。为保障首趟中非班列顺利开行，广铁集团长沙货运中心从运输组织、货运调度及物流成本等方面强化协调联动，进一步优化作业流程，减少作业时间，按照“优先组织、优先装卸、优先查验”的“三优先”原则实现承运、查验、转运快速无缝对接，为班列提供运能支持与时效保障。

　　“这既是湖南又一条外贸新通道，也将成为我国中西部地区与非洲国家之间的重要物流通道。”湖南省口岸办主任郭宁说。据介绍，湘粤非铁海联运通道项目以株洲为主集结中心、衡阳为副中心，与粤港澳大湾区港口群往返非洲大陆的海运航线无缝衔接，通过平台合作方遍布非洲的自营物流网络，将通道服务延伸至非洲大陆腹地各国。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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