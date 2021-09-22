本报记者 孟海鹰

吉林省镇赉县是水稻种植大县，依靠科学技术改造盐碱地、中低产田，目前拥有145万亩水稻，今年丰收在望。

潘晟昱摄（人民视觉）

站在吉林省舒兰市溪河镇凤凰山山顶极目远眺，良畴沃野，阡陌如绣，滔滔松花江水蜿蜒流过。舒兰，“果实”之意，地处长白山余脉向松嫩平原过渡地带，是黑土地“黄金水稻带”。眼下，75万亩水稻已进入收割期。

秋风徐来，沉甸甸的稻穗风中荡漾，形成层层金色波浪。一台台水稻联合收割机开足马力，在稻田里穿梭。吉林省已连续8年粮食总产量超过700亿斤，今年又将迎来一个丰收年，全省各地将陆续进入繁忙的收获期。黑土地上，到处洋溢着丰收的喜悦。

听，好一曲丰收的欢歌！

藏粮于地 藏粮于技

“看，这稻粒多饱满！”站在稻田里，轻抚着稻穗，吉林省白城市镇赉县大屯镇英台农机农民专业合作社负责人任志国开心不已。70岁的任志国种了一辈子的地，最引以为傲的就是在家乡盐碱地上种出了好大米：祖祖辈辈的美梦成真了。

这里是世界三大苏打盐碱地分布区之一，曾经，一片一片裸露着白碱的土地上植被稀疏。“碱地白花花，一年种一茬，小苗没多少，秋后不收啥。”

白城市通过与中科院等科研院所合作，对盐碱地进行“改地增粮”。数十年以稻治碱，白城市现已成为吉林省水稻生产第一大市。全市盐碱地已从“十一五”期末的585万亩减少到169万亩，改良后粮食亩产达400公斤左右。曾经的盐碱地，现在已是林成网、田成方、机械化、粮满仓。

今年，吉林省在5个县区实施盐碱耕地治理试点，试点面积10万亩以上，在22个县开展黑土地保护建设项目120万亩。

地处松辽平原腹地的四平市梨树县，是国家重点商品粮生产基地县。眼下，饱满的玉米穗挂在秆上。

“去年7月22日，习近平总书记来到梨树县国家百万亩绿色食品原料（玉米）标准化生产基地核心示范区。总书记语重心长地要求，采取有效措施切实把黑土地这个‘耕地中的大熊猫’保护好、利用好，使之永远造福人民。”梨树县宏旺农机农民专业合作社理事长张文镝说，“今年这片地长势特别好，又将喜获丰收。”合作社坚持向科技要产量、要效益，与中国农业大学、吉林农业大学等院校和科研单位建立广泛的联系，承担“黑土粮仓，科技会战”示范项目，成为科研单位的技术推广者。

近年来，吉林省把保护黑土地作为落实“藏粮于地”的关键，综合采用工程、农艺、生物、科技等措施，推动数量、质量、生态三位一体保护，有效遏制黑土地质量下降趋势。

中国科学院东北地理与农业生态研究所研究员关义新介绍，他和同事在实践操作中落实“藏粮于地、藏粮于技”的要求，努力把土壤肥力提高，把农作物产量提高，把粮食供应能力提高。

在开展种源技术攻关、破解育种创新难题方面，吉林省也在持续发力。“十三五”时期，吉林省共选育通过省审和国审的主要农作物新品种941个，良种覆盖率达到100%、对粮食增产贡献率达到45%。

装备升级 智慧监测

步入梨树县八里庙村卢伟农机农民专业合作社大院，一排排现代化的农机具很是气派。“天上飞的、地上跑的，如今都成了种田的好帮手，我们穿着皮鞋就能把田种了。”合作社理事长卢伟介绍，合作社的各类农机具已从最初的1台套发展到60台套，其中100马力以上的大型农机具20台套，覆盖耕、种、防、收各个环节。

打开手机，指尖轻触，卢伟调出了一幅今年春耕时的农机作业轨迹图。“有了这张图，秋收时农机就能按照之前的轨迹收割玉米了。”在合作社驻点开展科研的中国农业大学科研人员还为农机安装了无人驾驶系统，具有精准播种、自动收割等多项功能，实现了从种到收的远程遥控。

手机成了新农具，“指尖种地”成为可能。借助卫星定位系统，大农机干起了“绣花活”，可将垄距控制得分毫不差，一垄苗种下去，如同尺子画线一样笔直，农机作业标准化水平显著提高。

“农业生产可以细分为10多个环节，涉及多种农机，不可能家家户户都置办。”梨树县农业技术推广总站站长王贵满说，梨树县今年推出14个“现代农业生产单元”，以4500亩土地相对集中连片为一个实施单元，精确配置农资、农机、作业人员等。

张文镝说，目前合作社实现了全程机械化作业。收割机作业时，可以直接出籽粒，一台收割机一天就能收150多亩地。生产效率提高的同时，一垧地还能节约成本1000元以上。

吉林省近年来提出“用农机保护性耕作技术涵养‘黑土地保护’”的新思路。2021年，全省保护性耕作面积达到2875万亩，比上年增长55.2%，免耕播种机发展到3.5万台。目前，全省耕地质量平均达到4.19等，比2015年提高1个等级。实施粮食生产全程机械化整省推进行动，实施“敞开、普惠”的农机购置补贴政策，截至目前，吉林省各类农机社会化服务组织超过1万个，其中，农机合作社有6300多个，农作物耕、种、收综合机械化率达91%以上。

今年4月，“吉林省农业机械化智慧云平台”正式启动，可实时查看任意一家接入平台系统的合作社。截至目前，系统监测面积达1700万余亩。

丰收增收 齐头并进

秋风吹过白山松水，处处是收获的欢歌。除了遍地稻黄，秋耳、人参、灵芝、核桃、榛子也迎来了丰收。

白山市靖宇县濛江乡后双山子村的道路两旁，成千上万的菌段上，一朵朵木耳像花朵一样绽放。

村民吴长发被当地人称为“山中菌王”。“我现在有16个专利啦。”吴长发自豪地说，今年秋耳长势特别好，靠着自己研发的菌种，有个农户挣了10万多元。

近年来，吉林省食用菌产业规模效益大幅提升，2020年，食用菌稳步发展到30亿袋，产量达到129万吨，产值达到111亿元。

中秋节的早晨，靖宇县保安村72岁的齐永良大爷也没闲着。“这阵子，我在山上已经捡了2000多斤核桃，采蘑菇卖了500多元。”老人回忆，20多年前，由于滥砍滥伐，林子可穷了，蘑菇少，几乎见不到动物。“现在生态好，到处都是蘑菇，也总能看到小动物。绿水青山就是金山银山，这话真是太有道理啦。”

一边是人与自然和谐共生，一边是春种秋收发展提质。在舒兰市溪河镇舒兰站村，稻田合作社的千亩有机稻田发展成农旅结合项目。沿着玻璃栈道，人在稻田走，宛如画中游。这是返乡大学生蔡雪的创意，现在这里已经成了当地网红打卡地。中秋假期，又迎来了一大批游客。

蔡雪是一名“90后”，大学毕业后先在大城市工作了一年，然后返乡创业，成立了舒兰市农丰水稻专业种植合作社。在她的推动下，合作社的生产方式从传统走向现代——采用太阳能生物除虫灯、施放有机肥料、开展鸭蟹稻混合种植养殖……2021年，合作社种植水稻2万亩，全部是订单生产，带动社员平均增收6000余元。现在，合作社已经发展成集新技术推广、稻米加工销售于一体的专业合作组织，形成完整的有机水稻产业链条。

“手里捏着泥土，计算着一年的收获，那份踏实的心情，才是人生最好的答案。”作为新型职业农民，蔡雪从生手到行家里手，越干越有劲。

近些年，吉林省加快培育新型农业经营主体。健全家庭农场名录，全省家庭农场发展到14.6万户；全省农民合作社发展到8.4万户，农户入社率达到41%；实施高素质农民培育工程，年培训高素质农民2.5万人次。

在外打工多年的玄熙楠，2014年回到家乡延边朝鲜族自治州龙井市船口村，带领村民成立合作社，专注种地。“这几年合作社有了自己的品牌——船口大米，又种起了大豆，生产船口牌豆油。今年给农民的土地租金又涨了。”在参加新型农民培训后，玄熙楠的信念更坚定，思路更开阔。

张文镝说，土地规模化经营，较好地解决了“谁来种地、怎样种地”问题，同时解放了农村劳动力，外出务工农民年人均劳务收入达到2—3万元。“种地让农民鼓起了腰包，日子过得越来越殷实。”

《 人民日报 》（ 2021年09月22日 01 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)