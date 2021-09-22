王文涛

习近平总书记指出：“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，是‘十四五’规划《建议》提出的一项关系我国发展全局的重大战略任务，需要从全局高度准确把握和积极推进。”商务工作要服务构建新发展格局，推动高质量发展，为全面建设社会主义现代化国家作出新贡献。

加快构建新发展格局意义重大

习近平总书记指出：“构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，是根据我国发展阶段、环境、条件变化，特别是基于我国比较优势变化，审时度势作出的重大决策。构建新发展格局是事关全局的系统性、深层次变革，是立足当前、着眼长远的战略谋划。”

这是全面建设社会主义现代化国家的必然要求。从国际经验看，内需为主是大国经济发展的普遍规律。2020年，美国外贸依存度为18.2%，日本为25.6%，我国为31.5%，处于较高水平。同时，我国增长动能正在发生转变，越来越需要内需驱动，发挥强大国内市场优势。加快构建新发展格局，符合经济发展客观规律，具有历史必然性。

这是应对世界百年未有之大变局的战略举措。全球疫情起伏反复，逆全球化抬头，国际大循环动能明显减弱。2020年世界经济萎缩3.3%，全球货物贸易下降7.6%，国际直接投资下降42%。全球产业链、供应链深刻重组，提升产业链供应链韧性和安全性的要求更为迫切。加快构建新发展格局，将重塑我国国际合作和竞争新优势，增加经济回旋余地，维护我国经济安全。

这是推动构建人类命运共同体的强劲动力。人类生活在同一个地球村，越来越成为你中有我、我中有你的命运共同体。各国经济深度融合，客观要求国内国际双循环相互促进。我国经济体量庞大，是120多个国家和地区的主要贸易伙伴，国际上对我合作诉求更高。加快构建新发展格局，促进共同发展，有利于世界分享中国发展机遇，共建人类命运共同体。

商务工作在构建新发展格局中的新定位

习近平总书记关于把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的重要论述，对商务工作提出更高要求，为我们更好履职尽责指明了前进方向。

商务工作是国内大循环的重要组成部分。商务工作涉及流通和消费等环节，对新发展格局起着重要支撑作用。消费是经济增长的“主动力”。消费是最终需求，在国民经济中发挥着基础性作用。2014年至2019年，消费连续6年成为我国经济增长的第一拉动力。流通是经济循环的“大动脉”。流通一头连着生产，一头连着消费，是经济顺畅循环不可或缺的部分，是社会生产顺利进行的条件。现代商贸流通关系着社会生产效率，是构建新发展格局的重要环节。我们要扩大消费、搞活流通，将强大国内市场打造成吸引全球要素资源的强大“磁场”。

商务工作是联结国内国际双循环的重要枢纽。商务工作联通国内国际两个市场、两种资源，是联结双循环的纽带桥梁。市场相通，就是要积极扩大进口，不断扩大出口，使中国市场和世界市场更好联接。产业相融，就是要推动高质量“引进来”和高水平“走出去”，打造更加开放、更具韧性的产业链供应链。创新相促，就是要坚持开放式创新与自主创新结合，积极引进技术和外资，提升科技自立自强能力。规则相联，就是要促进国内规则与国际规则有效衔接，推动规则、规制、管理、标准等制度型开放，提升开放的系统性、整体性、协同性。双循环就像一个横“8”字，内外循环顺畅连接，内循环牵引外循环，外循环促进内循环，在更高开放水平上形成良性循环。

商务工作在构建新发展格局中发挥着重要作用。商务工作处在对外开放前沿，始终坚持以开放促改革促发展促创新。以开放为内循环提质增效。实行高水平开放，促进产业和消费升级，提高供给质量和水平。没有开放的促进带动作用，国内循环会成为“独轮车”。以开放为双循环塑造新优势。我国要素禀赋和比较优势发生变化，通过开放有利于集成全球优质资源、优化要素配置，形成国际合作和竞争新优势。全球化时代，内外循环水乳交融，你中有我，我中有你，分也分不开，对外开放有利于促进更有效率、更加畅通的内外良性互动。

“十四五”时期商务工作服务构建新发展格局的新举措

“十四五”时期，商务发展面临的机遇和挑战均前所未有，总体上机遇大于挑战。我们要把思想和行动统一到习近平总书记关于把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的重要论述上来，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，组织实施“十四五”商务发展规划，服务构建新发展格局，推动商务高质量发展。

促进形成强大国内市场。促进商品消费，发展服务消费，扩大农村消费，升级城市消费。培育以信息技术为手段，以多业态聚合、多场景覆盖为特征的新型消费，发展商品消费新模式。培育建设国际消费中心城市，打造城市一刻钟便民生活圈，建立健全促消费常态化机制。健全流通骨干网络，构建城乡高效配送体系，完善农村流通体系。培育具有全球竞争力的现代流通企业，激发中小商贸企业活力，推动商品市场创新发展。支持实体商业升级，加快流通创新转型，加强商贸流通标准体系建设。

推动高水平对外开放。深化“一带一路”经贸合作，提升贸易畅通水平，提高投资合作质量。进一步缩减外商投资准入负面清单，全面落实外商投资法及实施条例，创新提升国家级经开区，持续优化市场化法治化国际化营商环境。完善自贸试验区布局，发挥自贸试验区先行先试作用，赋予更大改革自主权，加大开放压力测试，持续释放改革开放红利，稳步推进海南自由贸易港建设。强化贸易领域科技创新、制度创新、模式和业态创新，推动进口与出口、货物贸易与服务贸易、贸易与双向投资、贸易与产业协调发展，大力发展数字贸易、绿色贸易，完善内外贸一体化调控体系，发挥好进博会等重要展会平台作用。鼓励各地立足比较优势扩大开放，推动构建陆海内外联动、东西双向互济的开放格局。引导对外投资合作平稳有序发展，推动中国产品、服务、技术、品牌、标准走出去。

积极参与全球经济治理。坚定维护多边贸易体制，积极参与世贸组织改革，推动完善世贸组织规则，提升贸易政策合规水平。深化与联合国及相关机构合作，支持主要经济治理平台更好发挥作用，积极参与新兴领域经济治理规则制定。实施自贸区提升战略，优化自贸区布局，推动商签更多高标准自贸协定，做好CPTPP有关工作，加快中日韩自贸协定谈判进程。提升自贸区建设水平，用好自贸协定成果。推进大国协调合作，深化同周边国家经贸关系，加强与发展中国家团结合作。

防范化解商务领域风险。坚持总体国家安全观，树立底线思维，完善市场应急机制，健全市场监测体系，加强安全生产管理，完善商务信用体系。健全贸易摩擦应对体制机制，拓展进口来源，促进知识产权保护国际合作。健全外商投资国家安全审查制度。提升“一带一路”建设风险防控能力，加强海外利益保护。健全产业损害预警机制，促进国际产业安全合作，维护产业链供应链安全。坚持以开放增实力防风险，在更高层次上动态维护国家经济安全。

（作者为商务部党组书记、部长）

《 人民日报 》（ 2021年09月22日 10 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)