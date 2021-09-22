本报记者 罗艾桦

9月6日，满载着白色家电、日用品等货物的海洋联盟“达飞布雷里奥”大型集装箱轮缓缓驶离广州港南沙港区，驶往欧洲港口。

数据显示，今年上半年，广州南沙实现地区生产总值945.85亿元，同比增长15%；1—7月，外贸进出口总值占同期广州市进出口总值的24.4%。这些成绩的取得，得益于近年来南沙新区着力打造全链条创新发展路径、培育新动能的一系列探索。

着力制度创新 助力高质量发展

创新是南沙高质量发展的内生动力。近年来，南沙着力构建以创新为引领的高质量发展模式——推动规则、规制、管理、标准等制度型开放，累计形成719项创新成果，商事制度改革、财政管理、土地节约集约利用获得国务院督查激励，营商环境位居国家级新区前列，大湾区创新高地日渐成形，为高质量发展筑底强基。

拿跨境电商来说，南沙自2014年开始发展跨境电商业务，抓住广州作为国家跨境电商综试区试点城市的契机，为电商产业积极提供并不断优化物流清报关、海运优选订舱等多种服务；同时，大力推进全球溯源体系、全球分拨中心和数字经济基地建设，出台促进商贸服务、航运物流国际集拼分拨业务发展的若干办法，促进跨境电商业务发展。

2018年，南沙出台工程建设项目“交地即开工”1.0版方案，今年4月又对外发布“交地即开工”4.0版方案。“我们企业提前半年开工建设，足足省下了200万元。”拿到南沙“交地即开工”4.0版的施工许可证，广州丰桥智能装备有限公司总经理张扬非常开心。他告诉记者，以前需要在办理工程规划许可证、施工图审查、确定施工总承包单位后，才能申报施工许可证，现在只要取得用地就可立即办理。

群众办事迈向“三个零”：企业注册“零审批”、政务服务“零跑动”、业务办理“零证明”。此外，推出472项“湾区通办”事项，营造“半小时交通圈”和“1小时生活圈”，设立大湾区国际人才“一站式”服务窗口……

南沙区区长董可介绍，今年1—7月，全区新设企业40534家，同比增长1.07倍，新引进世界500强投资项目20个，集中签约动工重点项目150个、总投资额超4500亿元，发展势头强劲。

强化科技创新 托举高质量发展

7月30日，广州奥翼电子科技股份有限公司和福州思飞信息技术有限公司在南沙共同举办新品发布会，推出无电源6.3毫米电子价签“云简签”和可重复印刷电子纸张。在南沙，类似的科技创新产品还有很多。这背后，是以科技创新托举南沙高质量发展的共同努力。

迎着海风，顶着秋阳，行走南沙，规划面积达99平方公里的南沙科学城已纳入大湾区综合性国家科学中心主要承载区；南方海洋科学与工程广东省实验室（广州）已汇聚包括17个院士团队的52个海洋领域、超1000人的高层次科研队伍；中船船舶修造及海洋工程装备产能达到558万吨级，成为国家三大造船基地之一；广汽丰田联同合创汽车生产基地项目，将打造千亿级新能源汽车产业集群；云从科技不到3年就成长为人工智能行业的“独角兽”；第三代半导体全产业链布局已初步完成，涌现出晶科电子、芯聚能等行业领军企业；因明生物、天科雅生物等一批创新药企的药物研发管线不断取得重要进展……

目前，南沙形成了以南沙科学城和明珠科学园为主阵地，以南方海洋科学与工程广东省实验室（广州）为原始创新主力军，以冷泉生态系统研究装置、动态宽域高超声速风洞、极端海洋动态过程多尺度自主观测科考设施3个重大科技基础设施为前沿研究战略支撑，以多个高水平研究院为技术供给主平台的“1+1+3+N”科技创新平台体系。

8月26日，第十五届海峡两岸和香港、澳门经贸合作研讨会暨助推粤港澳大湾区建设工商峰会广东主会场活动在南沙举行，捷安全球显示总部及高端研发制造基地项目宣布签约南沙。“项目选址于大岗先进制造业基地，将配套京东方搭建首期10条OLED柔性显示屏产线，填补南沙OLED柔性显示产业空白。”捷安实业有限公司副总裁林非凡说。

激活创新基因 护航高质量发展

创新的种子成功发芽、开花、结果，离不开南沙近年来厚植创新土壤，激活创新基因。

今年2月，南沙印发《广州南沙新区创建国际化人才特区实施方案》，围绕人才引进、培养、评价、激励等提出创新举措。4月，又发布“科创16条”，将打造原始创新策源地；提升企业创新能力，建设高质量发展高地；激发人才创新活力，打造人才集聚高地；提升成果应用协同力，打造科技成果应用高地；强化科技金融支撑力，打造创新创业新高地。其中，给予每个科研平台最高2亿元的资金支持，对高层次人才落户给予最高1000万元安家补贴。

不仅如此，南沙还加速融入全球创新网络。今年5月，以“新材料时代：为可持续发展社会而创新”为主题的第二十届亚洲科学理事会大会在南沙举行，大湾区科学论坛永久会址落户南沙，助力南沙广泛凝聚全球创新人才，打造亚洲创新合作平台。由此，一城（南沙科学城）、一岛（国际金融岛）、一论坛（大湾区科学论坛）、一“特区”（国际化人才特区）汇聚，南沙正在悄然点亮大湾区创新的灯塔。

近期，《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》和《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》接连出炉，广州市委常委、南沙区委书记卢一先表示，南沙将坚持创新引领发展，紧密对接服务支持横琴、前海两个合作区和广州国际消费中心城市建设，倾力打造大湾区一流的改革开放平台、一流的创新发展平台、一流的营商环境、一流的人居环境，加快建成全球创新发展示范区和高水平对外开放门户枢纽。

《 人民日报 》（ 2021年09月22日 10 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)