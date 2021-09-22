本报北京9月21日电 （记者朱竞若、王昊男）北京脑科学与类脑研究中心、北京量子信息科学研究院、北京智源人工智能研究院……在即将召开的2021中关村论坛上，一批新型研发机构将集中亮相，并带来最新研究成果。

近年来，北京把新型研发机构建设作为加强国际科技创新中心建设的平台和抓手，相继布局和培育了一批高水平国际化的新型研发机构。“这些新型研发机构在体制机制创新上，进行了一些突破性探索，概括起来讲就是‘三无三有’。”北京市副市长靳伟介绍，“三无”指的是无行政级别、无固定编制、无固定财政经费支持；“三有”指的是有科研自主权、有经费使用自主权、有充分人事权。“这些与国际接轨的治理结构和市场化的运行机制，打破了传统科研机构的管理模式，充分调动了科技人员的积极性，持续激发了创新活力。”

成效已初步显现。北京智源人工智能研究院发布了《人工智能北京共识》，为规范和引领人工智能的健康发展提供了“北京方案”，并研发出全球最大的超大规模人工智能模型；北京量子信息科学研究院超导量子计算团队，将单个超导量子比特退相干时间提升到503微秒，创造了最新的世界纪录；北京微芯区块链与边缘计算研究院研发出开源、自主可控的“新型区块链底层平台技术”……据介绍，这些成果都将在这次中关村论坛上集中展现。

靳伟表示，下一步，将在6G、光电等领域继续设立一批与国际接轨的一流新型研发机构，在人才引进、知识产权、经费使用等方面先行先试，探索多元化投资机制，加快集聚战略性科技创新领军人才及高水平的创新团队，助力北京国际科技创新中心建设。

《 人民日报 》（ 2021年09月22日 10 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)