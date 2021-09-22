本报芜湖9月21日电 （记者田先进）2021第十一届中国国际机器人高峰论坛暨第七届恰佩克颁奖仪式近日在安徽芜湖闭幕。机器人及智能制造领域专家学者、企业高管等600余人齐聚芜湖，共话机器人与智能制造。

近年来，安徽始终把智能制造作为“制造强省”的主攻方向，强力推进机器人产业发展。2020年，全省机器人产业营业收入达380亿元，“十三五”期间年均增速达33%。工业机器人已形成了“关键零部件—整机—系统集成—示范应用”的特色链条，“芜马合”机器人产业集聚区已成为全国具有较大影响力的机器人产业基地，6轴机器人出货量居国产品牌第一位。

据悉，活动期间举行了芜湖机器人及智能装备产业“双招双引”重大项目签约，京东芜湖智能供应链产业园项目、安科智能附着式作业安全防护平台生产基地项目、人本精密机器人轴承项目等10个项目集中签约，总投资117.15亿元。此外，论坛还发布了工业机器人产业白皮书、机器人行业标准等，举办了机器人投融资、机器人产业人才发展、移动机器人智慧物流等行业热点论坛。

《 人民日报 》（ 2021年09月22日 10 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)