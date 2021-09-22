本报记者 姜 洁

“25号选手得分：94分，急救动作基本规范，以下几个细节需要注意改进……”9月9日下午3时许，浙江省杭州市上城区南星街道一座三层小楼里，第二届南星街道益星荟联盟红十字“急救侠”大比武正在举行，几十名当地的急救志愿者轮流上台，两人一组进行比赛，交流提高急救技术。

这是浙江省近年来探索新的社会阶层人士发挥自身优势、画好最大同心圆的一个镜头。日前，中央统战部“百年路·同心筑”媒体采访团来到浙江，对该省新的社会阶层人士统战工作的创新实践进行深入了解。

形成杭州“同心荟”等品牌，把各地的资源优势转化为工作优势

新的社会阶层人士主体是知识分子，主要包括民营企业和外商投资企业管理技术人员、中介组织和社会组织从业人员、自由职业人员、新媒体从业人员等群体。

据统计，浙江省目前有新的社会阶层人士400余万人，是助推经济社会发展的重要力量。浙江省委统战部副部长王利月介绍，浙江在全国较早探索新的社会阶层人士联谊组织建设，先后于2010年8月、2018年6月成立了浙江省新的社会阶层人士联谊会（以下简称“新联会”）、浙江省网络界人士联谊会（以下简称“网联会”）。目前，全省新联会、网联会实现了省市县三级组织全覆盖，各级新联会成员9184人、网联会成员5530人；已建成全国新的社会阶层人士统战工作实践创新重点项目12个、省级实践创新基地65个、市级实践创新基地89个、县级实践创新基地277个，初步建立了省市县三级联动的工作格局。

与此同时，浙江省积极打造特色品牌，把各地的资源优势真正转化为工作优势，指导各地打造体现新阶层特色、具有辨识度的工作品牌，形成了杭州“同心荟”、宁波“新力甬动”、温州“瓯地新力量”、嘉兴“同新禾力”等品牌。

益星荟联盟就是杭州市首个“同心荟”项目——“智·和同心荟”组建的40余个社团之一。“智·和同心荟”采取社会化运营模式，成立4年来集聚了一批具有共同思想意愿、一定行业影响力、一定社会公益心的新的社会阶层人士组成志愿者团队，累计组织活动3000余场，服务人数超过6万人次。

“‘同心荟’是杭州市新的社会阶层人士统战工作的一张‘金名片’。”杭州市委统战部部务会议成员、二级巡视员胡德斌介绍，2017年6月以来，该市紧紧抓住其作为全国首批15个新的社会阶层人士统战工作创新试点城市的机遇，与党政群团、园区、社区、企业及社会各方合作，打造新的社会阶层人士统战工作平台，统一命名为“同心荟”。截至今年8月初，全市共建成“同心荟”平台约160个。

夯实共同思想政治基础，利用自身优势为经济社会发展服务

浙江省委统战部注重对新的社会阶层人士加强思想政治引领，推动其利用自身优势为经济社会发展服务。组织新的社会阶层人士开展“凝聚新力量·筑梦新时代”主题教育活动，抓住重要时间节点，把抗疫实践作为思想政治教育的最生动教材，开展“知识力量”“海归担当”系列行动，不断夯实共同思想政治基础。自2018年以来，全省各级统战部门培训新的社会阶层人士近万人，组织开展爱国奋斗报告会、“同心筑梦跟党走”、“致敬百年·走进革命圣地”、“新阶层·新主张”等系列活动，展现新的社会阶层人士“同心向党、爱国奋斗”的精神风貌。

2020年2月21日，在浙江省委统战部的统筹协调下，省律师协会与省知识界人士联谊会、省欧美同学会联合成立了“助企复工”同心律师服务团，共设8个服务小组，甄选42名优秀党外律师共同参与，累计为450余家中小企业提供公益法律服务，与企业对接1000余次，实地走访企业287家，开展各类法律服务活动120余场次。

“同样是竹筐，原先篾匠们编得很大，却卖不上价，我建议他们编成更有艺术感的小筐，价格不变却销量猛增；原先铁匠们手工打一把菜刀标价80元，但买的人很少，我建议他们改成打茶盘，一件标价300多元，供不应求。”2019年12月，浙江省知识界人士联谊会副会长、中华老字号“朱府铜艺”第五代传人朱军岷来到位于丽水市松阳县的同心实践服务基地，在松阳旅游热点明清古街创办“松阳匠人馆”。朱军岷提供产品设计创意和制作工艺流程并保证产品销路，由松阳当地非遗手工艺者在馆内集中展示打铁、竹篾、棕编、铁皮制作等传统手工艺技术，帮助提升产品文创附加值。据统计，自2020年9月试营业以来，营业额共计4万余元，扩大了当地文旅产业品牌知名度和影响力。

“快醒醒，要开始行动了！”这是知名80后网络文学作家褚玉柱（笔名“华表”）所写的党史故事《鲜血铸就学生魂 黎明前夕争自由》的开头。作者以第一人称的写法，在梦境中穿越回到1947年，向读者讲述了国民党反动派逼迫浙江大学学生于子三供认自己是共产党员并将其迫害致死这一历史事件。

杭州组织引导网络作家在网上开展革命传统教育，11位网络作家用全新的视角，创作出近20万字的杭州党史经典故事，经浙江新闻客户端等新媒体平台发布后，产生良好的社会反响，并以《东方欲晓天将明——网络作家杭州党史故事集》为名结集出版，成为国内首部由网络作家创作的党史图书。

助力脱贫攻坚和乡村振兴，关爱残障人士，彰显社会责任担当

浙江各级统战部门还引导新的社会阶层人士发挥优势，助力脱贫攻坚和乡村振兴，关爱残障人士，彰显社会责任担当。

9月10日下午，记者来到位于杭州市拱墅区的“运河·同心荟”同心直播间，患有重症肌无力的主播小磊正面对直播镜头演唱歌曲。据悉，该同心荟所在的杭州米络星科技集团有限公司与当地残疾人就业服务中心携手，为残障人士提供直播辅导和培训，让残障人士入驻平台，成为签约主播，帮助他们实现人生价值。3年多以来，共投入资金325万元，累计帮助残障人士超百名。

在杭州高新区（滨江）党委统战部的引导下，正泰同心荟为新疆生产建设兵团提供了600套太阳能光伏户用系统，“光伏电站+贫困村+贫困户”惠及西部地区居民超10万户。上城区委统战部引导30余名新的社会阶层人士担任贵州三穗县、湖北恩施土家族苗族自治州等结对地区60余个贫困村名誉村长，直接资金支持1073万元，项目投资1.5亿元，直接、间接带动就业2400余人；同时，在衢州江山市、丽水景宁畲族自治县、贵州三穗县、湖北恩施州建立四大直播培训实践基地，2020年以来累计组织线上培训30余场，惠及村民4万余人，累计销售农特产品超11亿斤，为当地农民创收超50亿元。

记者欣喜地看到，在各级统战部门的团结引导下，新的社会阶层人士已经成长为勇于承担社会责任的新兴群体，他们主动融入时代发展，充分发挥独特优势，广泛联系服务群众，共同画好最大同心圆。

《 人民日报 》（ 2021年09月22日 11 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)